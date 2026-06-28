به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی رژیم صهیونیستی فاش کردند که ارتش آمریکا در حال بررسی انتقال سامانههای عملیاتی در حوزههای دفاعی و تهاجمی به سرزمینهای اشغالی است. چرا که واشنگتن بر این باور است پایگاههای نظامیاش در منطقه خلیج فارس بیش از گذشته در معرض حملات ایران و دیگر طرفها قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش وبگاه عبری «واللا»، این طرح ممکن است شامل گسترش یک پایگاه هوایی موجود در منطقه نقب در جنوب سرزمینهای اشغالی یا ایجاد یک پایگاه کاملاً جدید آمریکایی باشد. اقدامی که هدف آن تقویت حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و کاهش میزان آسیبپذیری آنها در برابر حملات احتمالی عنوان شده است.
همکاری نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تا سال ۲۰۳۰
این گزارش میافزاید که در اوج جنگ با ایران، ارتش آمریکا بیش از ۶ هزار نظامی را در نقاط مختلف سرزمینهای اشغالی مستقر کرد که بخشی از آنها در داخل پایگاههای ارتش رژیم صهیونیستی مستقر بودند. این نیروها مسئولیت بهرهبرداری از سامانههای دفاع هوایی و همچنین تعمیر و نگهداری هواپیماهای آمریکایی را بر عهده داشتند. هواپیماهایی که از سرزمینهای اشغالی به پرواز درمیآمدند و مأموریتهای مختلفی انجام میدادند.
همچنین بخشی از این هواپیماهای آمریکایی از کشورهای حوزه خلیج فارس به رژیم صهیونیستی منتقل شدند. زیرا نگرانیهایی درباره هدف قرار گرفتن آنها توسط پهپادها، موشکهای کوتاهبرد و موشکهای بالستیک ایران وجود داشت.
این وبگاه گزارش داد که آمریکا طی دو هفته گذشته تعداد نیروهای خود در رژیم صهیونیستی را به میزان محدودی کاهش داده است. اقدامی که پس از امضای یادداشت تفاهم با ایران، کاهش سطح آمادهباش نظامی و پایین آمدن احتمال وقوع یک درگیری گسترده جدید با تهران انجام شد.
در مقابل، نمایندگان وزارت جنگ و ارتش آمریکا به مسئولان وزارت امنیت رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم اطلاع دادهاند که قصد دارند قراردادهای تأمین و همکاری موجود را دستکم تا سال ۲۰۳۰ میلادی تمدید کنند. قراردادی که ممکن است با توجه به نیازهای عملیاتی ارتش آمریکا برای مدت طولانیتری نیز ادامه یابد.
پنتاگون به دنبال پایگاه امنتر در منطقه
یک منبع امنیتی آگاه از روابط نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به این گزارش گفته است که واشنگتن به این جمعبندی رسیده که پایگاههایش در خلیج فارس و دیگر مناطق منطقه،به شکل قابل توجهی در معرض حملات ایران و فعالیت گروههای مخالف قرار دارند. موضوعی که باعث شده آمریکا درباره نحوه استقرار نیروهایش در منطقه بازنگری کند و در این راستا اقداماتی از جمله انتقال سامانههای کامل نظامی آمریکا به پایگاههایی امنتر و مستحکمتر است.
بر اساس این گزارش، یکی از گزینههای مطرح، ایجاد پایگاههای دائمی آمریکایی در داخل رژیم صهیونیستی است. طرحی که از حمایت شماری از مقامهای امنیتی این رژیم، برخوردار شده است. این مقامها در نشستهای محرمانه اعلام کردهاند حضور دائمی نظامی آمریکا نیازمند ایجاد یک چتر دفاع هوایی اضافی خواهد بود و در سطح راهبردی، روابط بلندمدت میان دو ارتش و دولتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را تقویت میکند.
از جمله سناریوهای بررسیشده، گسترش یکی از پایگاههای نیروی هوایی در منطقه نقب در جنوب سرزمینهای اشغالی، اختصاص منطقهای جداگانه برای نیروهای آمریکایی با استفاده از زیرساختهای ارتش رژیم صهیونیستی یا ساخت یک پایگاه کاملاً جدید در نقب برای استقرار سامانههای مختلف ارتش آمریکا است.
در جریان آخرین حمله آمریکا به ایران، پایگاههای آمریکایی در منطقه خلیج فارس هدف مجموعهای از حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. این حملات خسارتهای گستردهای به این پایگاهها وارد کرد و تعدادی از تجهیزات نظامی و هواپیماها نیز آسیب دیدند. مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) برآورد کرده است که مجموع خسارتهای واردشده به پایگاههای آمریکایی در منطقه بین ۲.۲ تا ۵.۱ میلیارد دلار بوده است.
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