به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا روند کاهش تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان نظامی خود در فرودگاه بن‌گوریون در شهر تل آویو پایتخت رژیم صهیونیستی را به درخواست این رژیم، آغاز کرده است.

شبکه «آی۲۴ نیوز» به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد که این اقدام با هدف کاهش ازدحام در فرودگاه بن‌گوریون و ایجاد ظرفیت بیشتر برای هواپیماها انجام می‌شود تا این فرودگاه برای افزایش حجم سفرها در فصل تابستان آماده شود.

این دو منبع توضیح دادند که کاهش تعداد هواپیماها به معنای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه نیست، زیرا این هواپیماها به مکان‌های دیگری منتقل شده‌اند. هرچند محل این پایگاه‌ها اعلام نشده است.

حضور ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان در فرودگاه بن‌گوریون

این شبکه رژیم صهیونیستی تعداد دقیق هواپیماهای آمریکایی موجود در فرودگاه بن‌گوریون را اعلام نکرد، اما روزنامه «هاآرتص» در چهارم ژوئن گزارش داده بود که حدود ۷۵ هواپیمای نظامی در این فرودگاه مستقر شده‌اند. موضوعی که باعث فشار بر ظرفیت عملیاتی فرودگاه بن‌گوریون و ایجاد خسارت‌های مالی شده است.

بر اساس برآوردها، زیان درآمدی ناشی از این وضعیت حدود ۱۹۰ میلیون دلار بوده و هشدار داده شده است که اگر شرایط تا پایان سال ادامه پیدا کند، این رقم ممکن است به دو میلیارد شِکِل (حدود ۵۴۰ میلیون دلار) برسد.

همچنین برخی شرکت‌های هواپیمایی رژیم صهیونیستی مجبور شده‌اند که تعدادی از هواپیماهای خود را به فرودگاه‌های اروپایی منتقل کنند.

کاهش حضور پس از توافق آمریکا و ایران

این تحول پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن و پایان دور مذاکرات دو طرف در روز دوشنبه در سوئیس رخ داده است. مذاکراتی که هدف آن کاهش تنش‌ها و حل اختلافات از مسیر دیپلماتیک عنوان شده است.

در هفته‌های اخیر، صداهای انتقادی در رژیم صهیونیستی درباره حضور نظامی آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون، افزایش یافته است. چرا که این فرودگاه از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶ عملاً به محلی برای تجمع هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی تبدیل شده بود.

تصویری غیرعادی از فرودگاه بن‌گوریون

«یانیر کوزین» خبرنگار رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی پس از همراهی با «اسحاق هرتزوگ» رئیس‌جمهور این رژیم در یکی از پروازهای پیشین، صحنه فرودگاه بن‌گوریون را سوررئال توصیف کرد.

او گفت که هنگام فرود، هیچ هواپیمای غیرنظامی مشاهده نکرده، بلکه تنها هواپیماهای نظامی آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون حضور داشته‌اند.

این وضعیت باعث افزایش پرسش‌ها در محافل رژیم صهیونیستی درباره میزان استقرار نظامی آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون، دلایل تمرکز این حضور در این مکان خاص و همچنین پیامدهای اقتصادی، عملیاتی و امنیتی آن شده است.

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