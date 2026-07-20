به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با توجه به افزایش شمار مرگهای ناشی از ویروس ابولا، مقامات کنگو اعلام کردند که این سریعترین شیوع رو به رشد از زمان شروع ثبت موارد ابتلا است.
سازمان امداد پزشکان بدون مرز نیز تأیید کرد که سرعت شیوع این بیماری از همه شیوعهای قبلی فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، حدود ۹۰ درصد از کل موارد ثبتشده در یک استان هممرز با اوگاندا متمرکز است؛ جایی که به گفته این سازمان امدادی، مردم درگیر جنگ عملاً به مراقبتهای پزشکی دسترسی ندارند.
اخیراً، کادر پزشکی بیمارستان عمومی بونیا در شرق کنگو که بزرگترین مرکز پزشکی منطقه است، اعتصاب کردند. آنها مدیریت را متهم کردند که با وجود کار در شرایط دشوار، حقوق آنها را پرداخت نمیکند.
این کشور واقع در آفریقای مرکزی از ماه مه (اردیبهشت/خرداد) با شیوع ابولا، ناشی از ویروس نادر بوندیبوگیو، دست و پنجه نرم میکند. طبق اعلام وزارت بهداشت کنگو، در مجموع ۷۵۳ بیمار در قرنطینه یا بیمارستانها هستند، در حالی که ۳۶۶ نفر از این بیماری بهبود یافتهاند.
علیرغم اقدامات تشدید شده، شیوع بیماری همچنان سریعتر از آنچه مقامات بهداشتی بتوانند آن را ردیابی کنند، در حال گسترش است.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) گزارش داد که حداقل ۸۰ درصد از موارد جدید با زنجیرههای انتقال ناشناخته مرتبط هستند.
این هفدهمین شیوع ثبت شده بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر سابق) از سال ۱۹۷۶ تاکنون به شمار میرود. آخرین شیوع گزارش شده ابولا در این کشور آفریقای مرکزی سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) در استان «کاسای» در جنوب غربی کشور بود که جان بیش از ۴۰ نفر را گرفت و بیش از سه ماه بعد اعلام شد.
بیماری ویروسی ابولا یا تب خونریزیدهندهٔ ابولا نوعی بیماری انسانی است که از ویروس ابولا ناشی میشود. نام ویروس این بیماری از یکی از رودخانههای کشور کنگو گرفته شده است. نشانههای این بیماری معمولاً دو روز تا سه هفته بعد از تماس با ویروس و به صورت تب، گلودرد، دردهای ماهیچهای و سردرد ظاهر میشوند. معمولاً حالت تهوع، استفراغ و اسهال و همچنین کاهش عملکرد کبد و کلیهها به دنبال این موارد میآیند که در این زمان، مبتلایان دچار خونریزی میشوند.
میزان مرگ و میر ناشی از ابولا، بسته به نوع ویروس، از ۲۵ تا ۹۰ درصد متغیر است.
شیوع این بیماری در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در غرب آفریقا بیش از ۱۱ هزار نفر را کشت و این گستردهترین شیوع ابولا در تاریخ بود که تلفات جانی و خسارات اجتماعی و اقتصادی زیادی بخصوص در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بر جا گذاشت.
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