به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژان کاسیا، مدیرکل مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا (Africa CDC)، در نشست مجازی سران کشورهای آفریقایی اعلام کرد که گسترش سریع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر جدی برای نظام‌های بهداشتی منطقه به صدا درآورده است.

او تاکید کرد: «اگر این شیوع را خیلی زود متوقف نکنیم، وضعیت از آنچه در غرب آفریقا و شرق کنگو تجربه کردیم نیز بدتر خواهد شد.»

کاسیا به همه‌گیری گسترده ابولا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون اشاره داشت که بیش از ۱۱ هزار قربانی برجای گذاشت. همچنین او به شیوع بزرگ سال ۲۰۱۸ در جمهوری دموکراتیک کنگو، که دومین همه‌گیری بزرگ ابولا در تاریخ محسوب می‌شود، اشاره کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو، در روز ۱۵ ژوئن ۲۹ مورد جدید ابتلا و چهار مورد مرگ ناشی از ابولا ثبت شده است. تمامی موارد جدید در استان ایتوری شناسایی شده‌اند و استان‌های کیوو شمالی و کیوو جنوبی مورد تازه‌ای گزارش نکرده‌اند.

آمار تجمعی این کشور اکنون به ۸۳۷ مورد تاییدشده و ۱۹۶ مورد مرگ رسیده است. نرخ مرگ‌ومیر بیماری حدود ۲۳.۴ درصد اعلام شده است. همچنین ۴۹ بیمار بهبود یافته‌اند و ۳۷۶ نفر همچنان در مراکز ایزوله تحت مراقبت قرار دارند.

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