آمادگی حوزه علمیه فارس برای رفع مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عبدالرضا محمودی با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه در هدایت فکری و فرهنگی جامعه اظهار داشت: حوزه علمیه همواره آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت علمی، تبلیغی و تربیتی خود در کنار دستگاه‌های اجرایی برای رفع مسائل فرهنگی و اجتماعی استان ایفای نقش کند.

وی افزود: تعامل مستمر میان حوزه و مجموعه مدیریت استان می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه‌هایی همچون ترویج سبک زندگی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای فرهنگ عمومی و پاسخگویی به مسائل و نیازهای فرهنگی جامعه باشد.

مدیر حوزه علمیه فارس همچنین بر ضرورت استفاده از توانمندی اساتید، پژوهشگران و مبلغان حوزه در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: هرچه ارتباط میان حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های اجرایی منسجم‌تر و هدفمندتر باشد، دستاوردهای آن در ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی و انقلابی ملموس‌تر خواهد بود.