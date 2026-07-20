هر کسی وارد مرزهای ایران شود نابود خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، آیتالله لطف الله دژکام، امروز در مراسم سوگواری شهادت حضرت رقیه(س) در مسجد الرقیه(س) شیراز، با تبیین شأن نزول آیه ۷۱ سوره نساء، بر لزوم تغییر نگاه به مفهوم «سلاح» تأکید کرد و گفت: باید به مردم یاد داد که سلاح تنها تفنگ نیست؛ امروز جنگ، جنگی نوین شده است و جوانان باید برای عرصه جنگهای نوین آموزش ببینند.
وی با اشاره به ضرورت تداوم آمادگی در نسلهای مختلف تصریح کرد: این روحیه آمادگی، دو نسل است که در جمهوری اسلامی پیش میرود. ما باید آماده باشیم تا اگر حضرت امام زمان(عج) ظهور کردند، به ایشان اعلام کنیم که آمادهایم و پای کار میایستیم.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به تهدیدات اخیر نتانیاهو، با لحنی قاطع تأکید کرد: در خطبههای نماز جمعه به نتانیاهو عرض کردم کجای کار هستی؟ اگر نزدیک بیایید، همه این مردم دست به اسلحه خواهند شد و هرکس بخواهد وارد مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود را نابود کرده و به جهنم میفرستند.
وی با نقد توهمات ترامپ و استانداردهای دوگانه حقوق بشر در دنیا افزود: دنیا، دنیای زور است و منطق و حقوق بشر در آن معنایی ندارد. امضای خود ترامپ ملعون نزد خود او نیز ارزشی ندارد. اگر میخواهیم دنیا را به صلاح خود بازگردانیم، باید متکی به سلاح خود باشیم و همه مردم باید این آمادگی را به دست آورند.
آیتالله دژکام در پاسخ به جوسازیهای رسانهای دشمن درباره حملات در مناطق مرزی و بندرعباس اظهار کرد: بیانصافهای از خدا بیخبر، اطراف بندرعباس را مورد اصابت قرار دادند و میخواهند جنگ روانی به راه بیندازند؛ اما نیروهای آنجا محکم ایستادهاند. دشمنان خیال میکنند اگر جادهای را بزنند، ما دیگر نمیتوانیم حرکت کنیم، در حالی که ما وجببهوجب سرزمین خود را میشناسیم و به این جادهها وابسته نیستیم.
امام جمعه شیراز با اشاره به ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی افزود: فیلمها را دیدهاید که از کنار پلهایی که بر اثر بمباران دشمن تخریب شدهاند، خودروها عبور میکنند و متوقف نمیشوند. آنان خیال میکنند ایران سرزمینی است که مردم بنشینند و دشمن گوشهای از کشور را بگیرد و کسی چیزی نگوید.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با استناد به تفاسیر علامه طباطبایی، شباهتهای دوران کنونی با بخش دوم دوران حضور پیامبر(ص) در مدینه را تحلیل کرد و گفت: ما اکنون در گام دوم انقلاب هستیم و آن دوران نیز گام دوم بود. دشمنان وقتی میبینند اسلام پیش میرود، میترسند و بر سر ما میریزند. پس حمله دشمن، علامت پیشرفت ماست.
وی تأکید کرد: کسی نگوید ضعیف شدهایم؛ اگر ضعیف بودیم، دشمن به ما حمله نمیکرد. ما قوی شدهایم و آنان قدرت ما را فهمیدهاند. اما ما به آنان میگوییم همانطور که رهبر شهید و امام راحل فرمودند، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
آیتالله دژکام با استناد به تفاسیر علامه طباطبایی در مورد منافقان مدینه، نسبت به حضور جریانهای نفاق در جامعه هشدار داد و گفت: همانطور که در زمان پیامبر(ص) نیمی از مدینه منافق بودند، امروز نیز منافقانی در اطراف ما هستند که میخواهند در دل مؤمنان خالی کنند. اما وعده الهی این است که منافقان ملحق به کافران شده و نابود شوند.
وی در ادامه با تحلیل نقش نتانیاهو در تحریک ترامپ برای حمله به ایران، بر لزوم حفظ وحدت تأکید کرد و افزود: نتانیاهو پنهان شده است و ترامپ را تحریک میکند تا با جوسازی، در ایران تفرقه ایجاد کند. به همین دلیل است که رهبر فرمودند حواستان به وحدت باشد؛ زیرا جنگ داخلی امروز فقط به ضرر مؤمنان است و هرچه فریاد داریم باید بر سر آمریکا بکشیم.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در تبیین ضرورت مقاومت در برابر توطئهها اظهار کرد: از این جهت که دشمن عزم کرده اسلام را از میان بردارد، وضعیت ما با روزگاری که امام حسین(ع) قیام کرد مشابه است. در روزگار ما نیز رهبر شهید، خود را برای شهادت آماده کرد و در راه خدای متعال شهید شد تا اجازه ندهد اسلام زمین بخورد.
وی با اشاره به لزوم همراهی با رهبری جدید تصریح کرد: هدف نزدیک ما این است که اسرائیل از روی نقشه کره زمین محو شود. اما همه اینها مشروط به اطاعت از ولایت است و هرچه فرمودند، چشم. جلو رفتن از رهبر معنا ندارد، همانطور که عقب افتادن از رهبری نیز معنا ندارد.
آیتالله دژکام در تحلیل تفاوتهای دوران کنونی با سال ۶۱ هجری، بر محوریت نقش مردم تأکید کرد و گفت: آنچه سال ۶۱ هجری را با سال ۱۴۴۸ متفاوت میکند، جایگاه مردم است. ما در تاریخ، مردم کوفه را بیوفا میشناسیم، اما رهبر شهیدمان فرمود اگر حادثهای برای جمهوری اسلامی رخ دهد، خدای متعال این ملت را مبعوث میکند و مردم کار را تمام میکنند.
وی در مورد با نقد دیدگاههای احساسی در فضای مجازی افزود: بیش از چهار ماه از شهادت رهبر گذشته میگذرد، اما الحمدلله مردم دست از مسیری که ایشان ترسیم کردند برنداشتند و کسی در خانه ننشست. این اتفاق درست برعکس سال ۶۱ است؛ آن سال مردم سکوت کردند و حتی با دولت بنیامیه همکاری کردند، اما امروز ملت ما غیرت دینی خود را زمین نگذاشته و به میدان آمده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به استقامت خانوادههای شهدا و مردم ایران در برابر تهدیدها اظهار کرد: این مردم با این ایمان، دیانت، استقامت و مقاومت، امروز پای کار دین و حامی رهبر جدید هستند. همانگونه که رهبر شهید پیشبینی کرده بود، این ملت بهزودی این کار را به نفع اسلام تمام خواهد کرد.
آیتالله دژکام در پایان سخنان خود با استناد به آیات سوره نساء در مورد ترجیح آخرت بر دنیا، تأکید کرد: هرکس میخواهد آخرت خود را حفظ کند باید در این مسیر بایستد و در برابر دنیاپرستان بجنگد تا ثابت شود وقتی شمشیر حق به حرکت درآید، دشمنان یا باید پنهان شوند یا به جهنم واصل شوند.
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