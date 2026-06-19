پنتاگون ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای جنگ علیه ایران درخواست کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «استیون فاینبرگ» معاون وزیر جنگ آمریکا در تماس‌های تلفنی این هفته با قانون‌گذاران آمریکایی اعلام کرده است که این وزارتخانه برای پوشش هزینه‌های جنگ علیه ایران علاوه بر برخی هزینه‌های دیگر، به ۸۰ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، وال‌استریت ژورنال افزود که درخواست بودجه تکمیلی گسترده شامل منابع مالی برای پنتاگون و همچنین اولویت‌های غیرنظامی مانند کمک‌های کشاورزی و برنامه‌های امدادرسانی در حوادث طبیعی خواهد بود و ممکن است طی روزهای آینده به نمایندگان کنگره آمریکا ارائه شود.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تاکنون نتوانسته صحت این گزارش را به‌طور مستقل تأیید کند و همچنین خارج از ساعات کاری رسمی، کاخ سفید یا پنتاگون اظهارنظری درباره این موضوع ارائه نکرده‌اند.

هزینه ۲۵ میلیارد دلاری در برآورد اولیه

یک مقام پنتاگون در ماه آوریل گذشته به رویترز گفته بود که جنگ علیه ایران تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار هزینه داشته است.

این رقم نخستین برآورد رسمی درباره هزینه‌های جنگ علیه ایران محسوب می‌شد. با این حال، هزینه نهایی جنگی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی از 9 اسفند 1404 آغاز کرد، همچنان در کنگره آمریکا محل بحث و پرسش است.

مخالفت با درخواست بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری

پیش از این، درخواست اولیه‌ای به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار برای تأمین بودجه اضافی با مخالفت شدید شماری از قانون‌گذاران آمریکایی روبه‌رو شده بود.

در ماه آوریل، «راسل ووت» مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در جلسه استماع کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده بود که برآوردی از هزینه جنگ علیه ایران در اختیار ندارد. این اظهارات در جریان دفاع او از درخواست ترامپ برای تصویب بودجه نظامی سالانه ۱.۵ تریلیون دلاری مطرح شد.

نگرانی درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ علیه ایران

بودجه پیشنهادی، اولویت‌های حزب جمهوری‌خواه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آینده را نیز بازتاب می‌دهد. انتخاباتی که این حزب تلاش دارد در آن کنترل کنگره را حفظ کند.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که نگرانی رأی‌دهندگان آمریکایی درباره افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت انرژی و فشار مالی ناشی از جنگ علیه ایران افزایش یافته است.

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