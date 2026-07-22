وزیر دفاع آمریکا: هزینه جنگ با ایران به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا، در نشست کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا اعلام کرد که برآورد جدید هزینه‌های جنگ با ایران به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. وی در دفاع از درخواست بودجه تکمیلی نزدیک به ۶۷ میلیارد دلاری پنتاگون، این اعتبار را برای تأمین هزینه‌های نظامی تا پایان سپتامبر «فوری و ضروری» توصیف کرد.

انتقاد سناتورهای دموکرات از درخواست بودجه

در جریان این نشست، «جین شاهین» سناتور دموکرات، با زیر سؤال بردن درخواست جدید پنتاگون، اظهار داشت وزارت دفاع همچنان حدود ۷۵ میلیارد دلار از اعتبارات مصوب را هزینه نکرده است. وی پرسید چرا دولت به جای استفاده از این منابع، از مردم آمریکا می‌خواهد هزینه جنگی را بپردازند که از حمایت افکار عمومی برخوردار نیست.

پاسخ پنتاگون و ادامه ابهامات

هگست در پاسخ تأکید کرد اعتبارات استفاده‌نشده برای اولویت‌های دیگری از جمله طرح «گنبد طلایی آمریکا» و پروژه‌های تسلیحاتی اختصاص یافته و امکان مصرف آن در جنگ وجود ندارد. با این حال، وی تصریح کرد که بودجه درخواستی، هزینه بازسازی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا را شامل نمی‌شود.

مطالبه شفافیت درباره راهبرد جنگ

شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات نیز خواستار شفاف‌سازی راهبرد دولت «دونالد ترامپ» در جنگ با ایران شدند. «جان کندی» سناتور جمهوری‌خواه با تأکید بر ضرورت ارائه پاسخ‌های روشن، درباره پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از تنگه هرمز سؤال کرد؛ اما وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پاسخی درباره احتمال اعمال عوارض از سوی ایران بر عبور کشتی‌ها از این آبراه ارائه ندادند.

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