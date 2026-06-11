سازمان ملل: یک کودک به دست طالبان در اعتراضات هرات کشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌الملل یاهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) در نشست خبری نیویورک، در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مسالمت‌آمیز ساکنان منطقه شیعه‌نشین جبرئیل هرات، از طالبان خواست که از «استفاده غیرضروری یا نامتناسب از زور» علیه معترضان خودداری کنند.

به گفته فرحان حق، نیروهای امنیتی طالبان برای پراکنده کردن اعتراض مردمی در هرات از «مهمات جنگی» و تیراندازی مستقیم استفاده کرده‌اند که در نتیجه آن، دست‌کم یک کودک کشته و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند.

او تأکید کرد: «نیروهای امنیتی باید از هرگونه استفاده غیرضروری یا نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز خودداری کنند.»

این اعتراضات روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) در غرب شهر هرات، در واکنش به بازداشت چندید زن توسط طالبان به دلیل نوع پوشش و رعایت نکردن حجاب مورد نظر حکومت سرپرست افغانستان، شکل گرفت.

فرحان حق خاطرنشان ساخت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گزارش داده که در این هفته، ده‌ها زن و دختر، از جمله تعدادی از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، به همین دلیل بازداشت شده‌اند.

وی افزود که سازمان ملل خواستار ایجاد فضایی است که در آن همه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، بتوانند آزادانه و ایمن به خدمات ضروری و کمک‌های بشردوستانه دسترسی داشته باشند. اوچا یادآوری کرده که زنان نقش حیاتی در پاسخ بشردوستانه، از جمله در بخش‌های بهداشت، تغذیه، آموزش و حفاظت ایفا می‌کنند.

این اظهارات بخشی از نگرانی‌های فزاینده بین‌المللی نسبت به تشدید محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران در افغانستان است. سازمان ملل بر لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و جلوگیری از خشونت بیش از حد تأکید ورزیده است.

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