به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری آمریکا برای هرگونه اطلاعات درباره شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نُجَباء عراق، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
دولت ایالاتمتحده پیشتر نیز دبیرکل نجباء را بهدلیل فرماندهی عملیاتهای متعدد ضداشغالگری علیه نیروهای آمریکایی در خاک عراق، با اتهام "رهبری اقدامات تروریستی"تحت پیگرد قرار داده بود.
وزارت خانه های خزانه داری و خارجه آمریکا روز فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کردند، هفت فرمانده ارشد گروه های مقاومت عراقی از گروههای "کتائب حزبالله"، "عصائب اهل الحق"، "کتائب سیدالشهدا" و "جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء" را تحریم کرده است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، گروههای نامبرده، در چارچوب فرامین اجرایی آمریکا، هم در فهرست "تروریستهای جهانی تحت تحریم ویژه" (SDGT) و نیز فهرست "سازمانهای تروریستی خارجی" (FTO) قرار دارند.
