به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم و حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) در دیدار مشترک، تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در حوزه علوم اسلامی و انسانی (سمت) را امضا کردند.
در ابتدای این دیدار، آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به رویکردهای حاکم بر فعالیتهای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، بیان کرد: این مجموعه از آغاز فعالیت خود، بر اصول و چارچوبهای مشخصی استوار بوده و همواره تلاش کردهاست این مبانی را در عرصه عمل نیز محقق سازد.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه فعالیتهای پژوهشگاه در دو حوزه پژوهشهای بنیادین و پژوهشهای کاربردی سامان یافته است، افزود: مجموعه گستردهای از پروندههای علمی، مجلات تخصصی، نشستهای علمی و سایر تولیدات پژوهشی این مرکز، بر همین مبنا شکل گرفته و مسیر فعالیت پژوهشگاه نیز در آینده بر همین اساس ادامه خواهد یافت.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به حضور پژوهشگران با دیدگاههای مختلف در این مجموعه اظهار کرد: تنوع سلایق علمی هیچگاه مانعی برای حفظ هویت و تعهد اصلی پژوهشگاه نبوده و همه فعالیتها در چارچوب اهداف و رسالتهای تعیینشده دنبال شده است.
نورمفیدی با اشاره به برنامههای علمی ماههای اخیر پژوهشگاه بیان کرد: این مجموعه در راستای تبیین اندیشهها، مواضع و اقدامات رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه فقه معاصر، برگزاری سلسله نشستهای علمی و تهیه ویژهنامهای تخصصی را در دستور کار قرار داده است تا نقش ایشان در بالندگی و توسعه فقه معاصر بهصورت علمی تبیین شود.
وی با تأکید بر اینکه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خود را نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه متعهد میداند، اظهار کرد: دفاع از این مبانی صرفاً یک موضع سیاسی نیست بلکه برخاسته از باورهای اعتقادی و مسئولیت علمی و اجتماعی حوزههای علمیه است و حفظ هویت اسلام، صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و استمرار این مسیر در آینده، مستلزم تقویت این مبانی و تبیین علمی آنهاست.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، امضای تفاهمنامه با سازمان سمت را آغاز مرحلهای تازه از همکاریهای علمی میان حوزه و دانشگاه دانست و تصریح کرد: این همکاری زمانی ماندگار و اثرگذار خواهد بود که به تقویت بنیانهای علمی فقه معاصر بینجامد و زمینه تولید آثار علمی مشترک و ماندگار را فراهم سازد.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم با قدردانی از رویکرد علمی مسئولان سازمان سمت، ادامه داد: امید است این تفاهمنامه بتواند زمینهساز شکلگیری حرکتهای علمی جدید، تولید آثار مشترک و توسعه پژوهشهای مسئلهمحور در حوزه فقه معاصر باشد و بنیانهای علمی این عرصه را بیش از پیش تقویت کند.
فقه معاصر پاسخگوی پرسشهای جهان امروز باشد
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)، با اشاره به تحولات شتابان جهان معاصر، اظهار کرد: مراکز علمی و حوزوی در تبیین مبانی فکری و پاسخگویی به مسائل نوپدید باید نقشآفرین باشند.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی جهان، پرسشهای جدیدی را پیش روی اندیشمندان اسلامی قرار داده است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تولید پژوهشهایی هستیم که بتوانند پاسخگوی مسائل و نیازهای واقعی جامعه باشند و افقهای جدیدی را پیشروی اندیشه اسلامی بگشایند. حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی باید ظرفیت علمی خود را در جهت حل مسائل روز و تولید ادبیات علمی متناسب با نیازهای عصر حاضر به کار گیرند.
رئیس سازمان سمت با تأکید بر ضرورت جهتدهی پژوهشهای حوزوی به مسائل مورد نیاز جامعه افزود: امروز دیگر پرداختن به موضوعاتی که تأثیری در حل مسائل و چالشهای عصر حاضر ندارند، پاسخگوی رسالت حوزههای علمیه نیست بلکه باید پژوهشها ناظر به پرسشهای واقعی و نیازهای روز جامعه اسلامی سامان یابد.
وی با اشاره به نقش مراکز علمی در پشتیبانی از نظام اسلامی بیان کرد: همانگونه که اندیشکدههای معتبر جهان در خدمت تقویت مبانی فکری و راهبردی کشورهای خود فعالیت میکنند، مراکز علمی جمهوری اسلامی نیز باید با حفظ هویت علمی، در مسیر تقویت مبانی فکری، فرهنگی و تمدنی نظام اسلامی نقشآفرینی کنند.
تولید کتابهای مبنایی و دانشگاهی در دستور کار همکاری مشترک
در ادامه نیز، خادمی، معاون سازمان سمت با اشاره به مفاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در حوزه علوم اسلامی و انسانی (سمت) اظهار کرد: طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک، تألیف و تدوین کتابهای مبنایی، تولید کتابهای درسی دانشگاهی، ترجمه آثار علمی و توسعه همکاریهای پژوهشی، از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است.
وی تصریح کرد: بر اساس این توافق، ابتدا ادبیات علمی و مبانی نظری موضوعات نوپدید فقه معاصر تولید خواهد شد و سپس با اتکا به این پشتوانه علمی، کتابهای درسی متناسب با نیاز دانشگاهها تدوین و منتشر میشود. همچنین ترجمه آثار برگزیده به زبانهای عربی و انگلیسی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا ظرفیتهای علمی فقه معاصر ایران در سطح بینالمللی عرضه شود.
خادمی، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر را یکی از مراکز علمی اثرگذار حوزه علمیه قم توصیف کرد و گفت: این پژوهشگاه از ظرفیت ارزشمند استادان، پژوهشگران و تولیدات علمی گستردهای برخوردار است و سازمان سمت امیدوار است با بهرهگیری از این توان علمی، گامهای مؤثری در تولید منابع دانشگاهی و پاسخگویی علمی به مسائل مستحدثه برداشته شود.
وی تصریح کرد: امید است این همکاری بتواند زمینه انتقال ظرفیتهای علمی پژوهشگاه به مجموعه سمت و توسعه تعاملات علمی میان مراکز حوزوی و دانشگاهی را فراهم سازد.
درپایان، آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رئیس سازمان سمت تفاهمنامه همکاری و مشترک دو مجموعه را امضا کردند.
گروه تخصصی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» تأسیس میشود
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینه تأسیس گروه تخصصی «فقه و مبانی حقوق اسلامی»، اجرای طرحهای پژوهشی مشترک، تولید منابع علمی و دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار علمی و گسترش همکاریهای آموزشی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در چارچوب این همکاری، راهاندازی گروه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی در قم با بهرهگیری از ظرفیت استادان و پژوهشگران حوزه علمیه در دستور کار قرار گرفته است تا با تولید محتوای علمی و منابع آموزشی مورد نیاز دانشگاهها، گامی مؤثر در تقویت بنیانهای علمی و توسعه ادبیات فقه معاصر برداشته شود.
این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی، تولید منابع علمی و دانشگاهی در حوزه فقه معاصر، توسعه پژوهشهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دو نهاد در پاسخگویی به مسائل نوپدید و نیازهای روز جامعه به امضا رسید.
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