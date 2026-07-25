به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه‌های نخستین روز این کنفرانس با مراسم افتتاحیه رسمی و سخنرانی نمایندگان نهادهای برگزارکننده، میهمانان و هیئت‌های شرکت‌کننده آغاز خواهد شد. همچنین نشست تخصصی «شهادت‌های زنده؛ روایت حقیقی از میدان» با حضور خانواده‌های شهدا، اسرای آزادشده، مجروحان و خبرنگاران فلسطینی برگزار می‌شود تا شرکت‌کنندگان از نزدیک در جریان روایت‌های مستند از تحولات فلسطین قرار گیرند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز نخست با سفر اختیاری شرکت‌کنندگان به حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی (ع) در نجف اشرف به پایان می‌رسد.

در روز دوم نیز هیئت‌های خارجی با حضور در حرم مطهر امام حسین (ع) مورد استقبال تولیت آستان مقدس حسینی قرار خواهند گرفت و پس از استماع سخنرانی مذهبی و اقامه نماز جماعت، در آیین راه‌اندازی موکب «ندای الاقصی» در مسیر زائران نجف به کربلا شرکت می‌کنند.

عبدالملک سکریه، دبیر کمپین جهانی بازگشت به فلسطین، با اشاره به شرایط حساس منطقه، برگزاری این دوره از کنفرانس را نشانه استمرار حمایت از مسئله فلسطین دانست. وی تأکید کرد این رویداد با وجود تهدیدهای آمریکا علیه منطقه برگزار می‌شود و هدف آن، تبیین پیوند میان مظلومیت امام حسین (ع) و رنج ملت‌های مقاوم، به‌ویژه مردم غزه، و تقویت گفتمان حمایت از فلسطین است.

برگزارکنندگان این کنفرانس، گردهمایی شخصیت‌ها و هیئت‌های بین‌المللی را فرصتی برای تقویت هم‌افزایی میان نخبگان رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با تحریف واقعیت‌های میدانی عنوان کرده‌اند؛ رویکردی که بر آگاهی‌بخشی افکار عمومی و حمایت از حقوق ملت فلسطین تأکید دارد.

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