استقرار 140 موکب در مسیر کربلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، علیرضا شیخی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا روز دوشنبه پنجم مردادماه، تمامی موکب‌های استان به‌طور کامل در محل مورد نظر مستقر شوند، اظهار کرد: حدود 25 موکب استان در مسیر پیاده‌روی اربعین، از مرز شلمچه تا عمودهای مسیر، به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد و تعدادی دیگر نیز در شهرهای نجف، کربلا و مسیر طریق‌العلماء مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت این موکب‌ها، افزود: مواکب استان توان پخت و توزیع حدود 220 هزار وعده غذای صبحانه، ناهار و شام و همچنین اسکان 110 هزار زائر را دارند.

شیخی زمان استقرار کامل مواکب را از هشتم صفر اعلام کرد و گفت: خدمات‌رسانی تا بیستم صفر ادامه خواهد داشت و تعدادی از مواکب ویژه نیز تا بیست و هشتم صفر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نجیم مختاری، نماینده موکب‌داران استان فارس، نیز با تأکید بر ارائه خدمات متنوع از سوی 140 موکب در شهرهای نجف، کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین، خاطرنشان کرد: این خدمات شامل اسکان، تغذیه، درمان و برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.

مختاری تصریح کرد: تمامی خدمات مورد نیاز زائران، از خدمات رفاهی و درمانی گرفته تا برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، توسط خادمان حسینی پیش‌بینی شده اس