به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عدنان منصور، وزیر خارجه اسبق لبنان، امروز در پنجمین کنفرانس بین‌المللی «ندای الاقصی» در کربلای معلی، به سخنرانی پرداخت.

وی در سخنرانی خود گفت: تمام سیاستمداران، علما، فعالان، پژوهشگران و اصحاب رسانه به مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی و کمپین‌های گمراه‌کننده هدفمند و گسترده اسرائیل در جهان دعوت شده‌ایم؛ کمپین‌هایی که تاریخ و حقایق و رویدادهای مرتبط با فلسطین و ملت آن را تحریف می‌کنند.

منصور افزود: این کمپین‌ها را مؤسسات رسانه‌ای، آکادمیک، سیاسی و اندیشکده‌ها و لابی‌های صهیونیستی موجود در جهان رهبری می‌کنند و در راستای منافع رژیم اسرائیل فعالیت می‌کنند. این کمپین‌ها مسأله فلسطین و مقاومت در برابر اشغالگران را بدنام می‌کنند.

وزیر خارجه اسبق لبنان تأکید کرد: خطرناک‌ترین اقدامی که امروز رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد، نابود کردن حافظه و هویت تاریخی و وجدانی ملت فلسطین است و اسرائیل مدعی است که کشور فلسطین "سرزمینی خالی از سکنه برای مردمی بدون سرزمین" است.

عدنان منصور خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی با پاکسازی نژادی، الحاق و اشغال مناطق باقی‌مانده فلسطین، به دنبال نسل‌کشی کامل مردم این کشور و تبدیل کردن فلسطین به یک کشور کاملاً یهودی و پس از آن، اشغال سرزمین نیل تا فرات است.

وی تأکید کرد: ما در خطرناک‌ترین مرحله تاریخ امت اسلامی قرار داریم و نیروهای استبداد و سلطه‌گر غرب که هم‌پیمان رژیم اسرائیل هستند با تمام قدرت به دنبال تحقق وعده ادعایی توراتی هستند.

این شخصیت لبنانی ادامه داد: فرزندان امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان و حاکمان و مسئولین کشورهای مختلف اکنون باید با تمام ابزارها با "پروژه ابراهیمی" مقابله کنند و بار دیگر قطب‌نما را در جهت فلسطین قرار دهند؛ قطب‌نمایی که در نتیجه سرسپردگی و تسلیم برخی طرف‌ها در مقابله با سلطه‌گران غرب، مسیرش منحرف شد.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی «ندای الاقصی» امروز (شنبه) در شهر کربلای معلی آغاز به کار کرد. در این کنفرانس هیأت‌ها و شخصیت‌های زیادی از کشورهای مختلف حضور دارند. این کنفرانس به نقش رسانه و روایت‌سازی در حمایت از آرمان فلسطین و الهام گرفتن از آرمان‌های نهضت حسینی می‌پردازد.

اولین دوره کنفرانس بین‌المللی «نداء الاقصی» با عنوان «پایه‌های نهضت حسینی و نقش آن در آزادی قدس و انقلاب ملت فلسطین» سال ۱۴۰۱ در آستانه فرارسیدن مراسم اربعین حسینی(ع) در کربلای معلی برگزار شد و حاضران در آن بر تداوم مقاومت در فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی تأکید کردند.

..............

پایان پیام/