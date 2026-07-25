  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

وزیر خارجه اسبق لبنان:

در خطرناک‌ترین مرحله تاریخ امت اسلامی قرار داریم

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱
کد مطلب: 1844800
در خطرناک‌ترین مرحله تاریخ امت اسلامی قرار داریم

عدنان منصور، وزیر خارجه اسبق لبنان، در پنجمین کنفرانس بین‌المللی «ندای الاقصی» در کربلای معلی، با تأکید بر اینکه امت اسلامی در خطرناک‌ترین مرحله تاریخ خود قرار دارد، گفت که رژیم صهیونیستی با پاکسازی نژادی، الحاق و اشغال مناطق باقی‌مانده فلسطین، به دنبال نسل‌کشی کامل مردم این کشور و نابودی حافظه تاریخی و هویت ملت فلسطین است. وی از تمامی سیاستمداران، علما، فعالان و اصحاب رسانه خواست تا با پروژه‌های صهیونیستی و کمپین‌های تحریف‌گرانه علیه فلسطین مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عدنان منصور، وزیر خارجه اسبق لبنان، امروز در پنجمین کنفرانس بین‌المللی «ندای الاقصی» در کربلای معلی، به سخنرانی پرداخت.

وی در سخنرانی خود گفت: تمام سیاستمداران، علما، فعالان، پژوهشگران و اصحاب رسانه به مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی و کمپین‌های گمراه‌کننده هدفمند و گسترده اسرائیل در جهان دعوت شده‌ایم؛ کمپین‌هایی که تاریخ و حقایق و رویدادهای مرتبط با فلسطین و ملت آن را تحریف می‌کنند.

منصور افزود: این کمپین‌ها را مؤسسات رسانه‌ای، آکادمیک، سیاسی و اندیشکده‌ها و لابی‌های صهیونیستی موجود در جهان رهبری می‌کنند و در راستای منافع رژیم اسرائیل فعالیت می‌کنند. این کمپین‌ها مسأله فلسطین و مقاومت در برابر اشغالگران را بدنام می‌کنند.

وزیر خارجه اسبق لبنان تأکید کرد: خطرناک‌ترین اقدامی که امروز رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد، نابود کردن حافظه و هویت تاریخی و وجدانی ملت فلسطین است و اسرائیل مدعی است که کشور فلسطین "سرزمینی خالی از سکنه برای مردمی بدون سرزمین" است.

عدنان منصور خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی با پاکسازی نژادی، الحاق و اشغال مناطق باقی‌مانده فلسطین، به دنبال نسل‌کشی کامل مردم این کشور و تبدیل کردن فلسطین به یک کشور کاملاً یهودی و پس از آن، اشغال سرزمین نیل تا فرات است.

وی تأکید کرد: ما در خطرناک‌ترین مرحله تاریخ امت اسلامی قرار داریم و نیروهای استبداد و سلطه‌گر غرب که هم‌پیمان رژیم اسرائیل هستند با تمام قدرت به دنبال تحقق وعده ادعایی توراتی هستند.

این شخصیت لبنانی ادامه داد: فرزندان امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان و حاکمان و مسئولین کشورهای مختلف اکنون باید با تمام ابزارها با "پروژه ابراهیمی" مقابله کنند و بار دیگر قطب‌نما را در جهت فلسطین قرار دهند؛ قطب‌نمایی که در نتیجه سرسپردگی و تسلیم برخی طرف‌ها در مقابله با سلطه‌گران غرب، مسیرش منحرف شد.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی «ندای الاقصی» امروز (شنبه) در شهر کربلای معلی آغاز به کار کرد. در این کنفرانس هیأت‌ها و شخصیت‌های زیادی از کشورهای مختلف حضور دارند. این کنفرانس به نقش رسانه و روایت‌سازی در حمایت از آرمان فلسطین و الهام گرفتن از آرمان‌های نهضت حسینی می‌پردازد.

اولین دوره کنفرانس بین‌المللی «نداء الاقصی» با عنوان «پایه‌های نهضت حسینی و نقش آن در آزادی قدس و انقلاب ملت فلسطین» سال ۱۴۰۱ در آستانه فرارسیدن مراسم اربعین حسینی(ع) در کربلای معلی برگزار شد و حاضران در آن بر تداوم مقاومت در فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی تأکید کردند.

..............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha