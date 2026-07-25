ارزان، دقیق و مرگبار؛ خیبرشکن به ستون فقرات توان موشکی ایران تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی با عنوان «ارزان، دقیق و مرگبار؛ بهترین موشک ایران خطرناکتر میشود» به بررسی نقش محوری موشک خیبرشکن در زرادخانه موشکی ایران و کارآمدی آن در برابر سامانههای پدافندی آمریکا پرداخت.
والاستریت ژورنال نوشت که موشک خیبرشکن اکنون به اصلیترین سلاح زرادخانه موشکی ایران تبدیل شده و نقش محوری در حملات اخیر علیه اهداف آمریکایی ایفا میکند.
به نوشته این روزنامه، مقامهای آمریکایی میگویند ایران از زمان ازسرگیری درگیریها، موشکهای خیبرشکن را به سمت پایگاههای آمریکا شلیک کرده و با استفاده از ترکیب مسیرهای پروازی، مانورهای مختلف و سرعتهای متفاوت تلاش کرده سامانههای دفاع هوایی آمریکا را دچار سردرگمی کند.
والاستریت ژورنال به نقل از تحلیلگران نظامی مینویسد که برخلاف موشکهای قدیمی ایران که پیش از پرتاب نیازمند سوختگیری طولانی بودند، خیبرشکن از سوخت جامد بهره میبرد و میتواند در مدت کوتاهی روی خودروهای پرتابگر مستقر و شلیک شود؛ قابلیتی که شناسایی و انهدام آن را برای جنگندههای آمریکایی و اسرائیلی دشوارتر میکند.
این گزارش همچنین مدعی است که در برخی نسخههای این موشک، بخش حامل کلاهک در مرحله پایانی پرواز به موتور کوچکی مجهز است که امکان تغییر مسیر در سرعتی حدود ۶ هزار مایل بر ساعت را فراهم میکند و رهگیری آن را دشوارتر میسازد.
به نوشته والاستریت ژورنال، ایران علاوه بر خیبرشکن، همزمان از پهپادهای تهاجمی پرسرعت و موشکهای سادهتر نیز استفاده میکند تا سامانههای دفاعی را اشباع کرده و احتمال اصابت موشکهای هدایتشونده را افزایش دهد.
مقامهای آمریکایی همچنین مدعی شدهاند که ایران پس از فروپاشی آتشبس، علاوه بر محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاههای منطقه، رادارهای پدافندی را نیز هدف قرار داده تا توان دفاع هوایی آمریکا را تضعیف کند.
ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، به این روزنامه گفت که «ایران در حال یادگیری و تطبیق تاکتیکهای خود است و بهدنبال یافتن راههایی برای عبور از سامانههای دفاعی آمریکاست.»
این گزارش در پایان تأکید میکند که هزینه تولید هر فروند موشک خیبرشکن بهمراتب کمتر از هزینه موشکهای رهگیر آمریکایی و اسرائیلی است؛ موشکهایی که بسته به نوع سامانه، بین ۲ تا ۱۵ میلیون دلار قیمت دارند. به اعتقاد کارشناسان، ایران با بررسی نتایج حملات گذشته، بهتدریج تاکتیکهای موشکی خود را بهبود داده و احتمال عبور موشکهایش از سامانههای دفاعی را افزایش داده است.
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