به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ والاستریت ژورنال در گزارشی به بررسی توان موشکی ایران و ناتوانی آمریکا در مهار آن پرداخته است.
در میانه دروغهای مداوم دونالد ترامپ در مورد نابودی «صددرصدی» توان نظامی ایران، والاستریت ژورنال در گزارشی تأکید کرده که موشکهای بالستیک ایران همچنان پرقدرت عمل میکنند. این روزنامه در ادامه اعتراف کرده که ایران با حملات «مرگبار» به یک پایگاه هوایی در اردن، ثابت کرده است که همچنان زرادخانه قابلتوجهی از موشکها و پهپادها در اختیار دارد که نیروهای آمریکایی و متحدان منطقهای ایالات متحده را تهدید میکند.
در این گزارش آمده است که به گفته تحلیلگران نظامی، حمله روز جمعه به پایگاه هوایی موفقالسلطی که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، احتمالاً با مؤثرترین موشکهای تهران از جمله سامانه میانبرد «خیبرشکن» انجام شده است.
این حملات در شرایطی انجام شده که آمریکا و اسرائیل با توهم نابودی شهرهای موشکی ایران، بارها این زیرساختهای موشکی را هدف قرار داده بودند. با وجود تمامی این حملات و برخی آسیبها به این تأسیسات، بازسازیها انجام شده و به اذعان والاستریت ژورنال، از برخی از همان پایگاهها، منافع آمریکا در منطقه هدف قرار گرفتهاند.
والاستریت ژورنال این موضوع را «چالشی ادامهدار» برای آمریکا توصیف کرده است. این روزنامه تأکید کرده که با وجود گذشت بیش از یک هفته از ازسرگیری حملات هوایی، آمریکا هنوز نتوانسته است توانایی تهران برای تلافیجویی را مهار کند.
به گفته تحلیلگران نظامی، حملات متوالی ایران به نیروهای آمریکایی در اردن نشان میدهد تهران ذخایر موشکی خود را تمام نکرده و حتی در فرار از سامانههای پدافند هوایی آمریکا ماهرتر هم شده است.
استراتژی ایران؛ افزایش هزینه تداوم جنگ برای آمریکا
به اعتقاد تحلیلگر والاستریت ژورنال، هدف ایران، افزایش هزینه تداوم درگیری برای آمریکا است تا ترامپ مجبور به عقبنشینی شده و برای توافقی مذاکره کند که کنترل تنگه هرمز را در اختیار تهران باقی بگذارد.
بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، معتقد است که استراتژی مقابلهای ایران «برای وادار کردن آمریکا به عقبنشینی از منطقه طراحی شده است، نه تشدید تنش.»
تام کاراکو، کارشناس موشکی در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، تأکید کرده که «ایرانیها با تماشای دههها نحوه جنگیدن آمریکا، زیرساختی کلی ساختهاند که برای تابآوردن در برابر جنگ با آمریکا طراحی شده است.» او تصریح کرده که دفاع در برابر این حملات، برای آمریکا دشوار شده است.
ران کوخاو، فرمانده پیشین نیروهای پدافند هوایی و موشکی اسرائیل، نیز اذعان کرده که با توجه به هدف قرار گرفتن رادارها و سامانههای پدافندی پایگاههای آمریکا، احتمالاً موشکهای بیشتری از سوی ایران در آینده از این سامانهها عبور خواهند کرد.
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