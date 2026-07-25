به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در تداوم نقض آشکار توافق آتشبس و تجاوزات جنایتکارانه خود، مدیر پلیس شمال غزه را ترور کرد.
در پی حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه صبح امروز تا به الان دستکم ۵ نفر شهید و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدهاند. در میان شهدا، مدیر پلیس استان شمال غزه نیز قرار دارد که در حمله پهپاد اسرائیلی در محله شیخ رضوان، در شمالغرب شهر غزه به شهادت رسید.
وزارت بهداشت در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات تجاوزکارانه اسرائیل به این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۱۷ شهید و ۱۷۳ هزار و ۹۶۱ زخمی رسیده است. این وزارتخانه افزود که بیمارستانهای نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶ شهید از جمله ۲ نفر که بر اثر شدت جراحاتشان جان باختند و نیز ۳۷ مجروح را پذیرش کردهاند.
وزارت بهداشت غزه تصریح کرد که مجموع شهدا از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر گذشته به ۱۱۹۱ نفر و شمار مجروحان به ۳۸۵۳ نفر رسیده است، در حالی که ۸۰۳ پیکر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شدهاند.
رژیم اشغالگر با وجود امضای توافق آتشبس همچنان به طور خاموش در حال گسترش مناطق اشغالی و تخریب منازل مسکونی مردم و ادامه عملیات بمباران و ترور است.
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