به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمود مرداوی، از رهبران حماس، در بیانیهای اعلام کرد آتشزدن دو مسجد در استانهای نابلس و طولکرم، نقض آشکار ارزشهای دینی، اخلاقی و انسانی است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که شهرکنشینان اسرائیلی در دو حمله جداگانه، مسجدی در روستای «کور» در جنوب طولکرم و مسجدی در حال ساخت در شهرک «قصرة» در جنوب نابلس را به آتش کشیدند.
این مقام حماس از کشورهای اسلامی و عربی و همچنین نهادهای بینالمللی خواست موضعی قاطع در قبال حملات به اماکن مقدس اسلامی اتخاذ کرده و برای پیگرد عاملان این اقدامات و جلوگیری از تکرار آنها تلاش کنند.
وی همچنین مقامات رژیم صهیونیستی را به حمایت و تحریک شهرکنشینان برای انجام این حملات متهم کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، طی سالهای اخیر حملات شهرکنشینان به مساجد، اراضی کشاورزی و اموال فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری و فلسطینی نیز از تداوم خشونتها، گسترش شهرکسازی و حملات علیه غیرنظامیان و اماکن مذهبی در مناطق اشغالی حکایت دارد؛ موضوعی که از سوی فلسطینیان در راستای تشدید فشارها و تغییر بافت جمعیتی کرانه باختری ارزیابی میشود.
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