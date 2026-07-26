به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حرم‌های مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در کربلا و همچنین حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) در نجف، این روزها شاهد حضور گسترده زائران از استان‌های مختلف عراق و کشورهای عربی و اسلامی هستند. شبستان‌ها و صحن‌های این اماکن مقدس مملو از نمازگزارانی است که در فضایی سرشار از معنویت، آیین‌های عبادی و زیارتی را به‌جا می‌آورند. هم‌زمان، آستان‌های مقدس با اجرای برنامه‌های منسجم، خدمات فرهنگی، درمانی، راهنمایی و پشتیبانی لازم را به زائران ارائه می‌کنند.

در مسیرهای منتهی به کربلای معلی نیز هزاران موکب حسینی با ارائه غذا، نوشیدنی، خدمات پزشکی، اسکان و امکانات رفاهی، به‌صورت شبانه‌روزی از زائران پذیرایی می‌کنند. این اقدامات با هدف تسهیل حرکت کاروان‌های پیاده و تأمین آسایش میلیون‌ها زائر انجام می‌شود و بخش مهمی از برنامه‌ریزی گسترده عراق برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین را تشکیل می‌دهد.

در حوزه امنیتی نیز نیروهای حشد شعبی با همکاری سایر دستگاه‌های امنیتی و خدماتی، طرح ویژه تأمین امنیت اربعین را در سراسر مسیرهای منتهی به کربلا اجرا کرده‌اند. این اقدامات در چارچوب یک برنامه جامع ملی و با هدف حفظ امنیت، مدیریت تردد زائران و فراهم کردن محیطی امن و آرام برای برگزاری مراسم اربعین حسینی و حضور میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت(ع) دنبال می‌شود.

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