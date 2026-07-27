به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض در مراسم بزرگداشت شهدای شهر جبشیت که به همت حزب‌الله برگزار شد، با گرامیداشت یاد ۱۳۸ شهید این شهر، مقاومت را ادامه راه شهید شیخ راغب حرب دانست و گفت ترور فرماندهان و رهبران مقاومت نه‌تنها موجب تضعیف این جریان نشده، بلکه انسجام، آگاهی و اراده حامیان آن را افزایش داده است.

وی افزود که دشمن با وجود جنگ گسترده و تخریب زیرساخت‌ها، نتوانسته جامعه حامی مقاومت را از این مسیر دور کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اختلاف با دولت لبنان را فراتر از موضوع سلاح مقاومت دانست و مدعی شد که عملکرد دولت در مذاکرات با رژیم صهیونیستی از چارچوب منافع ملی فراتر رفته و امتیازهایی به طرف مقابل داده است که حتی این رژیم نیز انتظار آن را نداشت.

فیاض تأکید کرد که مقاومت درباره وضعیت جنوب رود لیطانی موضع روشنی دارد و هرگونه بحث درباره سایر مناطق باید پس از خروج کامل نیروهای اشغالگر و در چارچوب یک راهبرد دفاعی ملی انجام شود.

این نماینده حزب‌الله همچنین از آنچه «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خواند، انتقاد کرد و مدعی شد این سازوکار، مسئولیت ادامه اشغالگری را از رژیم صهیونیستی سلب کرده و اختلافات داخلی لبنان را تشدید می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت حق دفاع از مردم، سرزمین و حاکمیت لبنان را قابل مذاکره نمی‌داند، گفت اراده مقاومت شکسته نخواهد شد و این جریان متناسب با شرایط، به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.

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