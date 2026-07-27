  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

علی فیاض: دولت لبنان امتیاز می‌دهد، دشمن پیشروی می‌کند و مقاومت پابرجا خواهد ماند

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد مطلب: 1845753
علی فیاض: دولت لبنان امتیاز می‌دهد، دشمن پیشروی می‌کند و مقاومت پابرجا خواهد ماند

عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با انتقاد شدید از عملکرد دولت این کشور، اعلام کرد که سیاست امتیازدهی به رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی برای لبنان نداشته و در مقابل، مقاومت همچنان با اتکا به حمایت مردمی و مشروعیت دفاع از کشور، استوار و تأثیرگذار باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض در مراسم بزرگداشت شهدای شهر جبشیت که به همت حزب‌الله برگزار شد، با گرامیداشت یاد ۱۳۸ شهید این شهر، مقاومت را ادامه راه شهید شیخ راغب حرب دانست و گفت ترور فرماندهان و رهبران مقاومت نه‌تنها موجب تضعیف این جریان نشده، بلکه انسجام، آگاهی و اراده حامیان آن را افزایش داده است.

وی افزود که دشمن با وجود جنگ گسترده و تخریب زیرساخت‌ها، نتوانسته جامعه حامی مقاومت را از این مسیر دور کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اختلاف با دولت لبنان را فراتر از موضوع سلاح مقاومت دانست و مدعی شد که عملکرد دولت در مذاکرات با رژیم صهیونیستی از چارچوب منافع ملی فراتر رفته و امتیازهایی به طرف مقابل داده است که حتی این رژیم نیز انتظار آن را نداشت.

فیاض تأکید کرد که مقاومت درباره وضعیت جنوب رود لیطانی موضع روشنی دارد و هرگونه بحث درباره سایر مناطق باید پس از خروج کامل نیروهای اشغالگر و در چارچوب یک راهبرد دفاعی ملی انجام شود.

این نماینده حزب‌الله همچنین از آنچه «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خواند، انتقاد کرد و مدعی شد این سازوکار، مسئولیت ادامه اشغالگری را از رژیم صهیونیستی سلب کرده و اختلافات داخلی لبنان را تشدید می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت حق دفاع از مردم، سرزمین و حاکمیت لبنان را قابل مذاکره نمی‌داند، گفت اراده مقاومت شکسته نخواهد شد و این جریان متناسب با شرایط، به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.

...........

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha