به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «منیر شحاده» هماهنگ‌کننده پیشین دولت لبنان با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) و رئیس سابق دادگاه نظامی این کشور، در یادداشتی نوشت که احمد الشرع در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با شبکه الجزیره برای سومین بار به‌صراحت اعلام کرده است دمشق قصد دخالت در لبنان یا ورود به پرونده سلاح حزب‌الله را ندارد.

این در حالی است که دونالد ترامپ پیش‌تر بارها مدعی شده بود رئیس‌جمهور سوریه آمادگی دارد برای حل این پرونده به لبنان کمک کند و آخرین بار نیز این موضوع را در دیدار با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در کاخ سفید مطرح کرده بود.

شحاده با اشاره به این دو روایت متناقض، احتمال داد که اظهارات ترامپ یا بر پایه تفاهم‌هایی غیرعلنی بوده، یا صرفاً پیامی سیاسی برای طرف‌های داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شده است.

وی همچنین با اشاره به سخنان رجب طیب اردوغان درباره پیوند امنیت ترکیه با حلب، دمشق و بیروت، معتقد است سوریه با مواضع اخیر خود تلاش کرده هرگونه برداشت درباره ایفای نقش مستقیم در تحولات لبنان را رد کرده و از ورود دوباره به معادلات داخلی این کشور فاصله بگیرد.

این تحلیلگر لبنانی در پایان تأکید کرد که خطر اصلی، نه اختلاف میان واشنگتن و دمشق، بلکه غیبت موضعی روشن از سوی دولت لبنان است.

به گفته وی، سکوت رسمی بیروت در برابر این اظهارات، زمینه گمانه‌زنی درباره توافق‌های پنهان و فشارهای خارجی را افزایش داده و این نگرانی را به وجود آورده است که آینده لبنان به جای نهادهای قانونی این کشور، در پایتخت‌های خارجی تعیین شود.

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