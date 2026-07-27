تیراندازی مرگبار در سیاتل آمریکا؛ ۲ کشته و چندین زخمی بر جای ماند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع تیراندازی در شهر سیاتل آمریکا، دست‌کم دو نفر کشته و چهار نفر دیگر، از جمله یک کودک، زخمی شدند.

این تیراندازی روز گذشته در نزدیکی برج مشهور «اسپیس نیدل» در شهر سیاتل، واقع در شمال‌غربی آمریکا، رخ داد.

رسانه‌های محلی از کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر دادند و پلیس سیاتل نیز اعلام کرد چندین نفر بر اثر تیراندازی مجروح شده‌اند و جزئیات بیشتر در نشست خبری بعدی منتشر خواهد شد.

«کتی ویلسون» شهردار سیاتل، با قدردانی از نیروهای پلیس، اعلام کرد که دو مظنون در ارتباط با این حادثه بازداشت شده‌اند. وی تأکید کرد مأموران پلیس با حضور سریع در محل، موفق به کنترل شرایط و دستگیری افراد مظنون شدند.

همچنین مرکز پزشکی «هاربرویو» اعلام کرد چهار مجروح این حادثه، شامل یک کودک، یک زن ۳۹ ساله، یک مرد ۲۳ ساله و زنی دیگر که برای انجام عمل جراحی به اتاق عمل منتقل شده است، تحت درمان قرار دارند.

مقامات تاکنون درباره تعداد عاملان تیراندازی اظهار نظر قطعی نکرده‌اند و اعلام کرده‌اند تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

..........

پایان پیام