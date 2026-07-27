به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پیش نشست کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه (س) الگوی دیانت و عقلانیت صبح امروز (دوشنبه) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با تأکید بر ظرفیت عظیم معنوی و تمدنی ایران اسلامی اظهار داشت: سرزمین ایران از سرمایهای بیبدیل در حوزه هویت دینی، معنوی و تاریخی برخوردار است و وجود بقاع متبرکه، امامزادگان و مدفن شماری از پیامبران الهی، جایگاه این سرزمین را در منظومه فرهنگی و اعتقادی جهان اسلام ممتاز کرده است.
وی با اشاره به جایگاه انبیای الهی در فرهنگ اسلامی افزود: اعتقاد به همه پیامبران الهی از ارکان ایمان مسلمانان است و جمهوری اسلامی ایران نیز به پشتوانه همین باور عمیق، از دیرباز کانونی برای تکریم اولیای الهی و خاندان طهارت بوده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مهاجرت فرزندان و منسوبان اهلبیت (ع) به ایران، نقش بزرگی در شکلگیری هویت دینی مردم این سرزمین داشته است، تصریح کرد: حضور امامزادگان و سادات جلیلالقدر در مناطق مختلف ایران، بستر گسترش محبت اهلبیت (ع) و تعمیق فرهنگ دینی را در جامعه فراهم کرده و این پیوند معنوی، سرمایهای بزرگ برای کشور به شمار میرود.
وی ادامه داد: تدین مردم ایران و گرایش عمیق آنان به اهلبیت(ع)، از مهمترین مؤلفههای هویت ملی و دینی کشور است مؤلفهای که در مقاطع مختلف تاریخی، پشتوانه ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و سلطهطلبیها بوده است.
وی با تبیین مفهوم تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن صرفاً در مظاهر مادی، ساختوساز یا پیشرفتهای فناورانه خلاصه نمیشود، بلکه حقیقت تمدن در جنبه معنوی، درونی و در اتصال انسان به وحی الهی معنا پیدا میکند. اگر مدنیت از وحی الهی و ایمان جدا شود، نتیجه آن همان بیعدالتی، سلطهگری و اصالت قدرتی خواهد بود که امروز در جهان شاهد آن هستیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جلوههای زنده فرهنگ دینی در جهان اسلام گفت: راهپیمایی عظیم اربعین یکی از روشنترین مصادیق قدرت نرم و تمدنی مکتب اهلبیت(ع) است حرکتی مردمی، ایمانی و عمیق که بدون اتکا به ساختارهای مرسوم قدرت، میلیونها انسان را حول محور محبت و ولایت گرد هم میآورد.
حجت الاسلام خاموشی خاطرنشان کرد: مقاومت ملت ایران و دیگر ملتهای مسلمان در برابر نظام سلطه، ریشه در همین پیوند قلبی با اهلبیت(ع) و فرهنگ عاشورا دارد. امروز هر جا از عزت، ایستادگی، مقاومت و بیداری اسلامی سخن گفته میشود، باید نقش این مکتب انسانساز را به روشنی دید.
وی همچنین با اشاره به ضرورت معرفی هرچه بیشتر شخصیتهای بزرگ و بانوان مکرم منسوب به اهلبیت(ع)، از جمله بیبی حکیمه(س)، تأکید کرد: برگزاری کنگرهها و فعالیتهای فرهنگی در معرفی این چهرههای نورانی، اقدامی ضروری و اثرگذار است و باید از همه ظرفیتهای هنری، ادبی و رسانهای، از جمله نگارش رمان، روایتهای تاریخی و تولید آثار فرهنگی، برای تبیین جایگاه آنان استفاده شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: آنچه میتواند در مسیر تمدنسازی اسلامی راهگشا باشد، تقویت ایمان، ولایتمداری، معرفت دینی و پیوند عمیقتر جامعه با ساحت اهلبیت(ع) است چرا که بقای معنوی جامعه، در گرو همین زنجیره نورانی ایمان و ولایت خواهد بود.
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