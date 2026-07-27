به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در سخنانی در کنفرانس امنیت ملی که روزنامه «یدیعوت آحرونوت» با همکاری مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی برگزار کرد، از رویکرد دونالد ترامپ نسبت به ایران انتقاد کرد.
وی مدعی شد که رئیسجمهور آمریکا باید از آنچه «سادهلوحی» در قبال ایران خواند، دست بردارد و گفت: «ترامپ یک تاجر است و درباره پرونده ایران بیش از حد سادهلوح عمل میکند.»
بنگویر همچنین با رد هرگونه راهحل دیپلماتیک، مدعی شد که مذاکره با ایران بیفایده است و تنها باید از «زور» در برابر جمهوری اسلامی استفاده کرد. وی خواستار افزایش فشارها علیه ایران شد.
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