به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «معاریو» در گزارشی تحلیلی نوشت اگر از اسرائیل تصویری رادیولوژی تهیه شود، نتیجه آن «تصویری هولناک از یک وضعیت اضطراری» خواهد بود.
این روزنامه تأکید کرد میلیونها اسرائیلی در شرایطی از بیاطمینانی، اضطراب و نگرانی نسبت به آینده زندگی میکنند و همچنان از احتمال حمله ایران و پاسخ نظامی اسرائیل هراس دارند؛ وضعیتی که به گفته این رسانه، زندگی عادی را مختل کرده و بسیاری از کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
این روزنامه همچنین از شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی در داخل اسرائیل سخن گفت و نوشت جامعه اسرائیلی به گروهها و بخشهای متخاصم تقسیم شده و موجی از نفرت داخلی، جرم و خشونت در حال گسترش است.
به نوشته معاریو، افزایش قتلها و ناامنی داخلی نشان میدهد تهدیدهای درونجامعهای به اندازه تهدیدهای خارجی خطرناک شدهاند.
معاریو در بخش دیگری از گزارش خود، ارتش اسرائیل را «فرسوده و خسته» توصیف کرد و نوشت نیروهای نظامی در حالی در تمام مرزها در حالت آمادهباش قرار دارند که توان و آمادگی آنان به شدت تحلیل رفته است.
این روزنامه همچنین دولت بنیامین نتانیاهو را به بیمسئولیتی متهم کرد و نوشت سیاستهای سالهای اخیر، اسرائیل را به وضعیتی رسانده که اکنون آثار آن بهروشنی دیده میشود.
این رسانه در پایان هشدار داد که برگزاری انتخابات در چنین فضایی میتواند شکافهای داخلی را عمیقتر کند و خواستار توقف روندهای تنشزا و تمرکز بر حل بحرانهای ارتش، اقتصاد، آموزش، سلامت و جامعه شد.
معاریو تأکید کرد بقای اسرائیل در برابر تهدیدهای منطقهای، نیازمند جامعهای متحد و توانمند است؛ امری که به اعتقاد این روزنامه، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر میرسد.
...........
پایان پیام
نظر شما