گادی آیزنکوت؛ رقیب اصلی نتانیاهو در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات کنست که قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود، گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، به مهم‌ترین رقیب بنیامین نتانیاهو تبدیل شده است.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که عملکرد نتانیاهو پس از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، حزب «یَشار» به رهبری آیزنکوت با کسب ۲۳ کرسی، از حزب لیکود با ۲۲ کرسی پیشی گرفته است. همچنین ۴۳ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، آیزنکوت را گزینه مناسب‌تری برای نخست‌وزیری دانسته‌اند، در حالی که این میزان برای نتانیاهو ۳۴ درصد اعلام شده است.

آیزنکوت کارزار انتخاباتی خود را بر محور بازگرداندن امنیت، تقویت انسجام داخلی و اصلاح نهادهای حکومتی بنا کرده و وعده داده است کمیته‌ای ملی برای بررسی ناکامی‌های رژیم صهیونیستی در حمله ۷ اکتبر تشکیل دهد.

او همچنین بر تقویت ارتش، گسترش خدمت نظام وظیفه و حمایت از استقلال دستگاه قضایی تأکید کرده و از سیاست‌های دولت نتانیاهو در قبال معافیت نظامی یهودیان حریدی انتقاد کرده است.با وجود این، آیزنکوت در مسائل امنیتی مواضع سخت‌گیرانه‌ای دارد.

وی در دوران ریاست ستاد ارتش از حامیان راهبرد موسوم به «دکترین ضاحیه» بود و پس از آغاز جنگ غزه نیز با تشکیل دولت فلسطینی مخالفت کرد. با این حال، تحلیلگران معتقدند سابقه نظامی، انتقادهای صریح از نتانیاهو و تصویر یک چهره آرام و عمل‌گرا، جایگاه او را به‌عنوان جدی‌ترین رقیب نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی تقویت کرده است.

.........

پایان پیام