ترس از دشمن در وجود مردم ایران معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین راجی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت، به تبیین ویژگیهای رهبری و تربیت معنوی ملت ایران پرداخت.
وی با اشاره به دوران ۳۷ ساله رهبری شهید، اظهار داشت: رهبر شهید توانستند با مدیریت خود، ملتی را پرورش دهند که پس از شهادتش نیز بر مسیر خود باقی بمانند. ایشان با تزریق روحیه مقاومت، نقشههای دشمن را خنثی کرده و ملت را در بینش سیاسی ارتقا دادند و از نادانی دور ساختند و بصیرت را در جامعه نهادینه کردند.
راجی تزریق روحیه شجاعت را از دیگر اقدامات برجسته ایشان دانست و افزود: این ملت به برکت الگوگیری رهبر شهید از مکتب سیدالشهدا (ع) شجاع شدند و در طول ۳۷ سال گذشته، چه در دوران ریاست جمهوری و چه پیش از انقلاب، هیچگاه ترسی در وجود ایشان دیده نشد و تمام مواضع و سخنرانیهایشان آکنده از شجاعت بود.
سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به مواضع قاطع رهبر شهید در برابر تهدیدات آمریکا تأکید کرد: آمریکا با حضور یک ناو، حکومت بسیاری از کشورها را ساقط میکند، اما رهبر شهید در حساسترین دوران تهدید فرمودند که «خطرناکتر از ناو، چیزی است که آن را به اعماق دریا خواهد برد» و این شجاعتی است که جز در مکتب سیدالشهدا (ع) در هیچ مکتب و اعتقادی دیده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: حمله به پایگاههای نظامی آمریکا کار سادهای نیست؛ زیرا از جنگ جهانی دوم تاکنون، هیچ کشوری جرأت شلیک یک گلوله به سوی آمریکا را نداشته است، اما رهبر شهید با تمام توان در برابر آمریکا ایستادند و پایگاههای آنان با موشکهای ایران بمباران شد.
راجی در ادامه به نماز جمعه نصر اشاره کرد و گفت: رهبر شهید در حالی اقامه نماز کردند که صهیونیستها تهدید به حمله کرده بودند، اما ایشان از پیش از انقلاب تا پس از آن، در قله شجاعت بودند و این سبک تربیتی باعث شد ملتی شجاع پرورش یابد؛ بهگونهای که مردم در میان موشکباران، تهران را ترک نکردند و شبانه در تجمعات شرکت میکردند.
وی با تأکید بر اینکه «تاریخ چنین رهبر و ملتی را به خود ندیده است»، افزود: علما در طول تاریخ شجاع بودند و امروز مردم نیز در کنار آنان شجاع شدهاند و خون حضرت ابراهیم (ع) در رگهای این ملت جاری است.
سخنران حرم بانوی کرامت با استناد به آیهای از سوره مائده، ویژگیهای یاران آخرالزمانی پیامبر را مجاهدان راه خدا، متواضع در برابر مؤمنان، محکم در برابر کافران و بیباک از سرزنشها برشمرد و تأکید کرد که ترس از دشمن در وجود این مردم معنا ندارد، چراکه این مردم تربیتیافتگان انقلاب اسلامی و اسوه های شجاعت هستند.
وی اظهار داشت: اگر انقلاب رخ نداده بود، معلوم نبود امروز در چه وضعیتی بودیم، اما امام راحل و رهبر شهید، ما را شجاع تربیت کردند؛ بهگونهای که شجاعت امام خمینی (ره) وصفناپذیر است.
راجی در ادامه به تقابل با غربگرایان و ضد انقلاب اشاره کرد و گفت: تمام زندگی این گروه بر اساس ترس شکل گرفته و همواره نگران آسیب به خود هستند. خداوند در قرآن بارها این جماعت را توصیف کرده است.
وی تأکید کرد: وقتی به ملت ایران از جنگندههای اف۳۵، بمبافکنهای بی۲ و توان نظامی دشمن گفته میشود، مردم نه تنها نمیترسند، بلکه با ایمانی مضاعف بر قدرت الهی توکل میکنند؛ اما منافقان و غربگرایان هم خود میترسند و هم مؤمنان را میترسانند و همواره در پی ایجاد ترس در دل مردم و مسئولان هستند.
سخنران حرم بانوی کرامت افزود: غربگرایان تلاش میکنند دستگاه محاسباتی مسئولان را دچار خطا کنند؛ چراکه دشمن در صورت شکستن مقاومت مردم و مسئولان، حملات خود را تشدید میکند. غربگرا اصولاً به دنبال سازش با دشمن است و چیزی از گفتمان عاشورا نمیداند. بیماری آنان ترس و غربزدگی است و درمانی ندارند، زیرا بویی از گفتمان شجاعت نبردهاند.
راجی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز غربگرایان برای ما نسخه تسلیم میپیچند، اما نمیدانند که این ملتِ برانگیخته، کار را یکسره خواهند کرد.
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