به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنهاد تشکیل سازوکاری منطقهای برای مدیریت مشترک تنگه هرمز را به ایران ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، این طرح که از حمایت برخی کشورهای منطقه نیز برخوردار است، بر مشارکت کشورهای ذینفع در اداره این گذرگاه راهبردی تأکید دارد و بر اساس آن، ایران بهتنهایی مسئولیت مدیریت این آبراه را بر عهده نخواهد داشت.
به گفته این منبع، پیشنهاد عمان بر پایه الگوی مدیریت تنگه مالاکا تدوین شده است؛ الگویی که در آن، استفادهکنندگان از مسیر دریایی بهصورت داوطلبانه در تأمین هزینههای خدمات ناوبری، حفاظت از محیطزیست و عملیات جستوجو و نجات مشارکت میکنند.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که آمریکا بهطور موقت حملات هوایی خود علیه ایران را متوقف کرده و همین موضوع امیدها به ازسرگیری روند دیپلماتیک و بازگشایی کامل مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز اعلام کرده است که مذاکرات با ایران در جریان است، اما در صورت شکست گفتوگوها، احتمال ازسرگیری حملات وجود دارد.
همزمان، «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگو با همتایان عمانی و سعودی خود، آخرین تحولات تنگه هرمز را بررسی کرد.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که عراقچی در این رایزنیها بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای، پیشبرد دیپلماسی مشترک و رفع ناامنی در تنگه هرمز که به گفته تهران ناشی از اقدامات آمریکا است، تأکید کرده است.
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