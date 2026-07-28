به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استیون داوتی اعلام کرده است که از ۲۱ جولای مسئولیت سیاست خارجی بریتانیا در قبال افغانستان، پاکستان، خاورمیانه و شمال آفریقا را بر عهده گرفته است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که علاوه بر روابط بریتانیا با کشورهای این مناطق، سیاست تحریمها و خدمات کنسولی نیز زیر نظر او خواهد بود. داوتی تأکید کرد که حفاظت از شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور، در کنار پیشبرد اهداف سیاست خارجی لندن، از اولویتهای اصلی او خواهد بود.
این انتصاب در شرایطی انجام میشود که بریتانیا با مجموعهای از چالشهای سیاسی، امنیتی و انسانی در این مناطق روبهرو است؛ از ادامه بحران انسانی در افغانستان گرفته تا درگیریهای خاورمیانه و تحولات امنیتی در پاکستان و شمال آفریقا.
افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ همچنان یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی بریتانیا به شمار میرود. لندن در سالهای اخیر ضمن ادامه کمکهای بشردوستانه، بر حمایت از حقوق زنان و دختران، پشتیبانی از افغانهای آسیبپذیر و هماهنگی با شرکای بینالمللی تأکید کرده است.
بریتانیا همچنین تحریمهای خود علیه شماری از مقامهای ارشد طالبان را حفظ کرده و بارها خواستار رعایت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و اقلیتها، در افغانستان شده است.
پاکستان نیز بهدلیل نقش آن در مبارزه با تروریسم، مهاجرت، ثبات منطقهای و روابط تاریخی با بریتانیا، جایگاه مهمی در سیاست منطقهای لندن دارد.
براساس اطلاعات وزارت امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا، داوتی پیش از این وزیر مشاور در امور اروپا، آمریکای شمالی و سرزمینهای ماورای بحار بود.
او پیش از ورود به دولت، با نهادهای بینالمللی بشردوستانه و توسعهای، از جمله «ورلد ویژن» و «آکسفام» همکاری کرده و در حزب کارگر نیز مسئولیتهایی در حوزه سیاست خارجی و توسعه بینالمللی داشته است.
داوتی اکنون یکی از گستردهترین حوزههای سیاست خارجی بریتانیا را در اختیار دارد و مسئول هماهنگی رویکرد لندن در قبال چندین بحران منطقهای، سیاست تحریمها و امور کنسولی خواهد بود.
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