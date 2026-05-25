به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ریچارد لیندزی، نماینده ویژه انگلیس برای افغانستان، روز گذشته در کابل اعلام کرد که برقراری روابط رسمی میان لندن و کابل منوط به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی افغانستان از سوی جامعه جهانی است.

او با اشاره به الزامات اصلی جامعه جهانی برای مشروعیت‌بخشی به طالبان، بهبود وضعیت حقوق بشر، ارائه تضمین‌های امنیتی و فراهم کردن امکان بازگشت زنان و دختران به آموزش را از جمله این شروط برشمرد.

لیندزی در خصوص وضعیت سفارت افغانستان در لندن توضیح داد که تا زمان عدم وجود مشروعیت بین‌المللی برای حکومت طالبان، ازسرگیری فعالیت رسمی دیپلماتیک امکان‌پذیر نخواهد بود و سیاست لندن در قبال افغانستان بر «تعامل مشروط» استوار است.

وی هدف از سفرهای خود به کابل را تشویق طالبان به تعامل سازنده با جامعه جهانی عنوان کرد و اظهار داشت که لندن انتظار دارد طالبان گام‌های عملی مشخصی در حوزه‌های امنیتی و حقوق بشری بردارند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که انگلیس تلاش می‌کند نقش میانجی میان طالبان و غرب را ایفا کرده و از افزایش نفوذ رقبایی چون روسیه و چین در افغانستان جلوگیری کند.

همچنین، روابط نزدیک لندن با پاکستان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رویکرد این کشور نسبت به طالبان مطرح است.

دولت انگلیس در حال حاضر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و سیاست خود را بر «تعامل بدون شناسایی» بنا نهاده است؛ سیاستی که با مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا هم‌راستا می‌باشد.

