ایران در پی ایجاد منطقه مشترک آزاد تجاری و صنعتی با افغانستان و چین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایران پیشنهاد ایجاد یک منطقه مشترک آزاد تجاری و صنعتی با افغانستان و چین را در دست بررسی دارد؛ طرحی که قرار است ظرفیت‌های صنعتی و زیرساختی ایران، سرمایه و فناوری چین و منابع معدنی و موقعیت ترانزیتی افغانستان را در یک چارچوب اقتصادی مشترک به‌کار گیرد.

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، روز یکشنبه گفت مراحل اداری این طرح در حال پیگیری است و ظرفیت‌های جغرافیایی، اقتصادی و ترانزیتی سه کشور، زمینه مناسبی برای اجرای آن فراهم می‌کند.

به گفته او، پیشنهاد ایجاد این منطقه نخستین بار در آذرماه سال گذشته از سوی استاندار خراسان جنوبی به رئیس‌جمهور ایران ارائه شد. هدف اصلی طرح، گسترش همکاری‌های اقتصادی با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های چینی، عنوان شده است.

براساس طرح پیشنهادی، ایران مسئول تأمین زیرساخت‌ها، نیروی کار و ظرفیت‌های صنعتی خواهد بود و چین می‌تواند سرمایه، منابع مالی و فناوری مورد نیاز را فراهم کند. افغانستان نیز با برخورداری از معادن، از جمله ذخایر عناصر نادر، و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه، یکی از اضلاع اصلی این همکاری خواهد بود.

ذاکریان، مسیر احتمالی ایران، افغانستان و چین را یک کریدور «امن، جایگزین و پایدار» توصیف کرده که می‌تواند در شرایط متغیر منطقه‌ای و بین‌المللی، به گسترش روابط اقتصادی سه کشور کمک کند.

مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، نیز گفته است این پیشنهاد در دیدار با یک هیئت اقتصادی چینی مطرح شده و با واکنش مثبت طرف چینی روبه‌رو شده است.

به گفته او، رایزنی‌ها از طریق سفارت و دولت چین ادامه خواهد یافت و ممکن است در جریان سفر آینده سفیر چین به خراسان جنوبی، تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه امضا شود.

این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان، بارها تجارت و ترانزیت کالا را مختل کرده و بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی، فشار بیشتری بر بازرگانان افغان وارد کرده است.

ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای جایگزین تجارت افغانستان تقویت کند. بندر چابهار نیز این امکان را برای بازرگانان افغان فراهم می‌کند که بدون وابستگی کامل به مسیرهای پاکستان، به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشند.

همکاری گسترده‌تر با ایران و چین می‌تواند برای افغانستان زمینه جذب سرمایه در بخش‌های معدن، زیرساخت و ترانزیت را فراهم کند و وابستگی این کشور به شمار محدودی از مسیرهای تجاری را کاهش دهد.

با این حال، طرح ایجاد منطقه مشترک آزاد تجاری و صنعتی هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد و عملی‌شدن آن نیازمند توافق سه کشور درباره سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، مقررات گمرکی، مالیات و شیوه مدیریت منطقه است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشکلات اقتصادی افغانستان و نبود یک چارچوب حقوقی و اجرایی پایدار نیز از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند بر روند اجرای این طرح تأثیر بگذارد. بنابراین، آغاز عملی پروژه به ادامه مذاکرات رسمی و امضای توافق‌نامه‌های مشخص میان ایران، افغانستان و چین وابسته خواهد بود.

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