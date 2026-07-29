ایران در شورای امنیت: اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامحسین درزی، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه اظهار داشت که با وجود اعلام آتش‌بس، نوار غزه همچنان در محاصره قرار دارد و حملات نظامی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی رژیم صهیونیستی، مانع از دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه شده است.

وی همچنین گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و تجاوزهای مکرر به لبنان و نقض حاکمیت سوریه را از مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل دانست.

درزی با تأکید بر اینکه هرگونه راه‌حل پایدار برای بحران فلسطین باید شامل آتش‌بس دائمی، ارسال بدون مانع کمک‌های انسانی، خروج کامل نیروهای اشغالگر و عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل باشد، تصریح کرد که بازسازی غزه نباید به اهداف سیاسی یا نظامی گره بخورد. وی همچنین خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی و حامیان سیاسی، نظامی و اقتصادی آن در قبال نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه شد و صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را نشانه‌ای از حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی توصیف کرد.

معاون نماینده ایران در ادامه، اتهامات مطرح‌شده از سوی نماینده آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بی‌اساس و دارای انگیزه سیاسی خواند و گفت واشنگتن با طرح چنین ادعاهایی در پی توجیه اقدامات نظامی و غیرقانونی خود علیه ایران است.

وی افزود که ایالات متحده با تجاوز به ایران، اصول منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض کرده و با هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، مرتکب اقداماتی شده که به گفته وی مصداق جنایت جنگی است.

درزی در پایان با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق مشروع دفاع از خود و مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل انجام شده است، خاطرنشان کرد که تهران به دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود ادامه خواهد داد.

وی همچنین از شورای امنیت و جامعه جهانی خواست در برابر آنچه «اقدامات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی» خواند، سکوت نکنند؛ زیرا تداوم این روند، صلح و امنیت منطقه‌ای، امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

...........

پایان پیام