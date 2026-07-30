به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آوی اشکنازی» تحلیلگر و خبرنگار امور نظامی روزنامه «معاریو» در یادداشتی نوشت رژیم صهیونیستی علاوه بر چالش‌های امنیتی در جبهه‌های ایران، لبنان، سوریه و کرانه باختری، با تهدیدی جدی در داخل نیز روبه‌رو است.

به گفته وی، کمتر از سه ماه مانده به انتخابات، حوادث اخیر باید زنگ خطر جدی را برای مقامات این رژیم به صدا درآورد، زیرا نشانه‌های آشکاری از گسترش بی‌نظمی و ضعف حاکمیت دیده می‌شود.

اشکنازی با اشاره به ورود مکرر شهرک‌نشینان افراطی به خاک سوریه اعلام کرد که تنها در روز چهارشنبه، نیروهای ارتش برای یازدهمین بار ناچار شدند عملیات جست‌وجو برای سه شهرک‌نشین راست‌گرای افراطی را که از شمال کرانه باختری وارد سوریه شده بودند، انجام دهند.

وی افزود ارتش از عملکرد دولت و نهادهای انتظامی به‌شدت ناراضی است، زیرا این افراد بدون برخورد قضایی یا امنیتی، بارها جان خود و نیروهای ارتش را به خطر می‌اندازند. او همچنین به کشته شدن دو نظامی صهیونیست در پی اقدام هماهنگ‌نشده گروهی از شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از پیامدهای این وضعیت دانست.

این تحلیلگر صهیونیست در ادامه با اشاره به حمله به ساختمان‌های رسانه‌ای از جمله شبکه ۱۲، روزنامه «هاآرتص» و شبکه ۱۳، این رخدادها را نتیجه تشدید فضای تحریک‌آمیز و تضعیف حاکمیت توصیف کرد.

وی هشدار داد تهدید شخصیت‌های سیاسی و امنیتی و حمله به رسانه‌ها یادآور فضایی است که پیش از ترور «اسحاق رابین» شکل گرفته بود و از دستگاه امنیت داخلی «شاباک» خواست با جدیت بیشتری با جریان‌های افراطی و سازمان‌یافته برخورد کند تا از وقوع یک بحران امنیتی گسترده جلوگیری شود.

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