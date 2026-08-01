به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) عملیات خود در فرودگاههای این کشور، از جمله فرودگاههای منطقه واشنگتن، را تشدید کرده و اقدام به بازداشت مسافرانی میکند که قصد سوار شدن به پروازهای داخلی یا ورود به خاک آمریکا را دارند.
وکلای مهاجرتی میگویند پیش از این، بازداشتهای فرودگاهی عمدتاً شامل افرادی بود که حکم اخراج داشتند، اما اکنون افرادی که بهصورت قانونی وارد آمریکا شده و پس از پایان اعتبار ویزای خود در این کشور ماندهاند نیز هدف این اقدامات قرار گرفتهاند.
این تشدید برخوردها همزمان با توافق جدید میان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و اداره امنیت حملونقل این کشور (TSA) انجام شده که امکان تبادل اطلاعات بیشتر درباره وضعیت اقامتی مسافران را فراهم میکند.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند این اقدام با هدف شناسایی افرادی که بهصورت غیرقانونی در آمریکا حضور دارند، از جمله افرادی که مدت ویزای آنها به پایان رسیده، انجام میشود.
در ادامه این سیاستها، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است برنامه ضمانت مالی برای برخی ویزاهای بازدید و کار موقت (B1/B2) از هفته آینده به یک برنامه دائمی تبدیل خواهد شد. بر اساس این تصمیم، شهروندان ۵۰ کشور، که بیشتر آنها در آفریقا قرار دارند، هنگام درخواست ویزا باید مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار بهعنوان ضمانت مالی پرداخت کنند؛ مبلغی که در صورت رد درخواست یا رعایت شرایط ویزا و خروج بهموقع از آمریکا بازگردانده خواهد شد.
دولت ترامپ این برنامه را اقدامی برای کاهش تخلفات مربوط به پایان مدت ویزا و مهاجرت غیرقانونی معرفی کرده و مدعی شده است که اجرای آزمایشی آن باعث کاهش چشمگیر موارد تخلف شده است.
با این حال، منتقدان میگویند این سیاست فشار مالی سنگینی بر شهروندان کشورهای فقیر وارد میکند و میتواند مانع سفرهای خانوادگی، تحصیلی و تجاری بسیاری از افراد شود.
در همین چارچوب، مأموران اداره مهاجرت آمریکا اخیراً یک پژوهشگر کامرونی دانشگاه جانز هاپکینز را در فرودگاه بینالمللی بالتیمور-واشنگتن بازداشت کردند.
مقامهای وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی شدند این پژوهشگر پس از پایان اعتبار ویزایش همچنان در این کشور مانده بود، در حالی که دانشگاه جانز هاپکینز با ابراز نگرانی از این بازداشت، اعلام کرد حمایت حقوقی از وی را پیگیری خواهد کرد.
..............
پایان پیام
نظر شما