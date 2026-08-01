به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحلیل روزنامه هاآرتص با اشاره به اظهارات اخیر نتانیاهو در گفتوگو با شبکه «ایبیسی» مینویسد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی هرگونه تلاش برای متقاعد کردن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به حمله علیه ایران را رد کرده و گفته است که هیچکس به ترامپ دستور نمیدهد چه اقدامی انجام دهد.
کارولینا لیندسمان نویسنده هاآرتص این اظهارات را تلاشی برای نمایش «فروتنی» توصیف کرده و معتقد است نتانیاهو در عمل سالها برای تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران تلاش کرده است.
بر اساس این تحلیل، نتانیاهو در دیدار خود با ترامپ سه گزینه درباره پرونده ایران را بررسی کرده است: دستیابی به توافق، ادامه فشار و محاصره اقتصادی و دریایی، و اقدام نظامی.
نویسنده هاآرتص میگوید مطرح کردن این گزینهها نشان میدهد که موضوع حمله نظامی به ایران در سطح بالای گفتوگوهای واشنگتن و تلآویو قرار داشته، هرچند نتانیاهو اکنون تلاش میکند مسئولیت تصمیمگیری را متوجه آمریکا بداند.
این روزنامه همچنین به اظهارات نتانیاهو درباره رابطه خود با ترامپ اشاره کرده که وی خود را «شریک کوچکتر» رئیسجمهور آمریکا خوانده است.
نویسنده با لحنی انتقادی مدعی شده است که نخستوزیر رژیم صهیونیستی تلاش دارد فاصله میان سیاستهای خود و تصمیمهای واشنگتن را بیشتر نشان دهد، در حالی که منتقدان او معتقدند تلآویو در بسیاری از مسائل منطقهای بر سیاست آمریکا تأثیر گذاشته است.
در بخش پایانی این تحلیل، هاآرتص با انتقاد از عملکرد نتانیاهو در عرصه داخلی و خارجی، او را مسئول تضعیف حمایت دوحزبی آمریکا از اسرائیل معرفی کرده و نوشته است که سیاستهای وی باعث آسیب به جایگاه این رژیم در افکار عمومی آمریکا شده است.
نویسنده همچنین ادعای نتانیاهو درباره نقش شبکههای اجتماعی و عملیاتهای سایبری در کاهش حمایت از اسرائیل را رد کرده و آن را تلاشی برای فرار از مسئولیت سیاسی دانسته است.
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