عربستان از طرح ترامپ برای خلع سلاح غزه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان در بیانیهای ضمن حمایت از این ابتکار آمریکا، تأکید کرد که از تلاشهایی که به ایجاد ترتیباتی برای برقراری امنیت و صلح در منطقه و کاهش تنشها منجر شود، پشتیبانی میکند. ریاض همچنین اعلام کرد این اقدامات میتواند زمینه را برای رسیدگی به پیامدهای جنگ در نوار غزه فراهم کند.
استقبال عربستان از این طرح در شرایطی مطرح شده است که تلاشهای بینالمللی برای پیشبرد روند آتشبس در غزه ادامه دارد. موضوع خلع سلاح یکی از محورهای اصلی مذاکرات درباره ترتیبات امنیتی و سیاسی مرحله پس از جنگ در این منطقه به شمار میرود.
همچنین تثبیت آتشبس و تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به ساکنان غزه از دیگر موضوعاتی است که در چارچوب رایزنیهای منطقهای و بینالمللی درباره آینده این باریکه مورد توجه قرار گرفته است.
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