به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، روابط عمومی سپاه فجر استان فارس در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم شهر جهرم میرسد، تعدادی بمب عملنکرده، در هفته جاری با حضور تیمهای تخصصی چک و خنثی، بهصورت کنترلشده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.
این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از صبح یکشنبه ۱۱ مرداد از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ تا آخر هفته انجام میشود.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.
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