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اجرای انفجارهای کنترل‌شده در جهرم

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
کد مطلب: 1847722
اجرای انفجارهای کنترل‌شده در جهرم

روابط عمومی سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه ای از انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده از صبح امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه در شهرستان جهرم حوالی شهرک محمدآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، روابط عمومی سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم شهر جهرم می‌رسد، تعدادی بمب عمل‌نکرده، در هفته جاری با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از صبح یک‌شنبه ۱۱ مرداد از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ تا آخر هفته انجام می‌شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.

حجت کهیاری

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