به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته حملونقل و بازگشت زائران در استان نجف اشرف اعلام کرد که روند انتقال زائران اربعین امام حسین(ع) با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و امنیتی، بدون مشکل و بهصورت روان در حال انجام است. این کمیته از هفتهها قبل با برگزاری نشستهای هماهنگی در بغداد و نجف و انجام بازدیدهای میدانی، مقدمات اجرای طرح انتقال زائران را فراهم کرده بود.
کرار محبوبة، معاون دوم استاندار نجف و رئیس کمیته انتقال بازگشت زائران، گفت: هماکنون اوج عملیات انتقال زائران در پایانه سوار شدن شمالی نجف در حال انجام است و هزاران زائر از طریق خطوط رفتوبرگشتی به پایانه جنوبی منتقل میشوند تا از آنجا راهی استانهای جنوبی عراق شوند.
وی افزود: در پایانه شمالی بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وابسته به آستان علوی، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس سازمان حج و عمره عراق، ۷۵ دستگاه اتوبوس تأمینشده از سوی استانداری نجف و بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس متعلق به نیروهای مرزبانی، سازمان الحشد الشعبی و دیگر نهادهای پشتیبان مستقر شدهاند. همچنین شمار زیادی خودروی سبک و ناوگان ذخیره نیز برای پاسخگویی به افزایش حجم زائران در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته انتقال زائران با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح تاکنون حدود ۲۵ هزار نوبت انتقال زائران به استانهای جنوبی انجام شده است، تصریح کرد: در استان نجف بین ۸ تا ۱۰ هزار دستگاه خودرو با ظرفیتهای مختلف بهطور ثابت در خدمت جابهجایی زائران قرار دارند و کمیته بهصورت شبانهروزی روند حملونقل را رصد میکند.
وی تأکید کرد تاکنون مشکل خاصی در اجرای طرح ثبت نشده و چالشهای احتمالی نیز بهسرعت مدیریت شدهاند.
جاسم الغزالی، مدیر حملونقل نجف، نیز اعلام کرد که تنها در روز گذشته بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو در عملیات انتقال زائران مشارکت داشتند که از این تعداد، ۳ هزار و ۲۵۰ دستگاه از پایانه جنوبی نجف فعالیت کردند. وی افزود با احتساب این آمار، مجموع خودروهای بهکار گرفتهشده از آغاز اجرای طرح تاکنون به بیش از ۳۱ هزار دستگاه رسیده و عملیات انتقال زائران با هماهنگی کامل میان دستگاههای امنیتی، خدماتی و دولت محلی تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت.
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