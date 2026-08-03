به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام مسئول در استان کربلای معلی اعلام کرد که شمار زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از شب گذشته به اوج خود رسیده و پیشبینی میشود این روند تا عصر روز سهشنبه ادامه داشته باشد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار کرد: تمامی برنامههای خدماتی در استان با روانی در حال اجراست و خدمات مورد نیاز زائران در بخشهای مختلف، از جمله امنیت، حملونقل و پشتیبانی، از طریق همکاری دستگاههای دولتی و بخش خصوصی تأمین شده است.
این مقام مسئول افزود: طرحهای حملونقل در چهار محور اصلی در حال اجراست و هماهنگی میان نهادهای اجرایی، امنیتی و خدماتی موجب شده روند جابهجایی و خدمترسانی به زائران بدون اختلال انجام شود.
وی همچنین از تأمین مقادیر کافی آب آشامیدنی و یخ برای پاسخگویی به نیازهای زائران خبر داد و گفت: برق شهر کربلای معلی نیز بهصورت پایدار و مستمر تأمین میشود تا ارائه خدمات در روزهای اوج زیارت اربعین با مشکل مواجه نشود.
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