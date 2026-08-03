به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آوی اشکنازی، تحلیلگر و خبرنگار امور نظامی روزنامه «معاریو»، با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ در قبال ایران، اظهار کرد که رئیس‌جمهور آمریکا بارها تهران را به حمله نظامی تهدید کرده، اما هر بار در آستانه اقدام از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده است. وی رفتار ترامپ را به شخصیتی طنز در تلویزیون رژیم صهیونیستی تشبیه کرد که همواره وعده اقدام می‌داد، اما هرگز از مرحله تهدید فراتر نمی‌رفت.

وی با بیان اینکه آمریکا دیر یا زود ناچار به رویارویی مستقیم با ایران خواهد شد، افزود: واشنگتن در وضعیت دشواری قرار گرفته و همچنان از اتخاذ تصمیمی قاطع ناتوان است. به گفته اشکنازی، این وضعیت نشان می‌دهد که دولت آمریکا در برابر تحولات منطقه‌ای دچار سردرگمی شده است.

این تحلیلگر صهیونیست با اشاره به تجربه‌های گذشته آمریکا در ایران، عراق، افغانستان و تحولات موسوم به «بهار عربی» تصریح کرد که واشنگتن همچنان همان اشتباهات راهبردی را تکرار می‌کند. وی مدعی شد ایران قصد عقب‌نشینی ندارد و خود را پیروز این رویارویی می‌داند و از همین رو، آمریکا باید تهدیدهای تهران را جدی بگیرد.

اشکنازی همچنین خواستار تشکیل ائتلافی منطقه‌ای با مشارکت برخی کشورهای عربی برای مقابله با ایران شد و مدعی شد چنین ائتلافی علاوه بر ایجاد بازدارندگی نظامی، پیام وحدت را به منطقه و بازارهای جهانی انرژی منتقل خواهد کرد و بر قیمت نفت و گاز نیز اثرگذار خواهد بود.

وی در ادامه هشدار داد که ضعف کنونی آمریکا در برابر ایران می‌تواند در آینده به کاهش جایگاه جهانی واشنگتن در رقابت با چین و روسیه منجر شود؛ زیرا این دو قدرت ممکن است با گشودن جبهه‌های جدید، ثبات بین‌المللی را بیش از پیش به چالش بکشند، در حالی که آمریکا توان واکنش قاطع و هم‌زمان به این بحران‌ها را نخواهد داشت.

این تحلیلگر صهیونیست همچنین با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی مدعی شد تل‌آویو همچنان سطح بالای آماده‌باش خود را حفظ کرده است، زیرا بر این باور است که آمریکا در نهایت ناچار خواهد شد وارد رویارویی مستقیم با ایران شود.

اشکنازی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ غزه پرداخت و با انتقاد از عملکرد بنیامین نتانیاهو گفت: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز مانند ترامپ در بن‌بست قرار گرفته و تصور او مبنی بر امکان ادامه جنگی بی‌پایان در غزه، تحت تأثیر فشارهای آمریکا با چالش جدی مواجه شده است.

وی مدعی شد بر اساس طرح‌های مطرح‌شده، رژیم صهیونیستی ناچار خواهد شد از نوار غزه عقب‌نشینی کرده و عملیات‌های هدفمند علیه فرماندهان حماس را متوقف کند؛ موضوعی که به اعتقاد او، با توجه به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی، برای هیچ دولتی در تل‌آویو قابل پذیرش نخواهد بود.

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