به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی امروز جمعه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم دعای ندبه که در گلزار شهدای رحیمآباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفت نسبت به امام عصر(عج)، اظهار کرد: نخستین وظیفه هر منتظر، شناخت و معرفت نسبت به امام خویش است. هرچه این شناخت عمیقتر باشد، محبت نسبت به آن حضرت افزایش یافته و در پی آن عهد، پیمان و اطاعت شکل میگیرد.
وی افزود: برخی تصور میکنند زمانی که حضرت ظهور کنند، آماده اطاعت خواهند بود، در حالی که امام حاضر است و وظایف منتظران نیز مشخص شده است. آنچه اهمیت دارد شناخت این وظایف و عمل به آنهاست.
جامعه منتظر باید از جهل، جهالت و جاهلیت خارج شود
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه بزرگان برای منتظران سه وظیفه اصلی برشمردهاند، تصریح کرد: نخستین وظیفه، خودسازی است و لازمه آن خروج از جهل، جهالت و جاهلیت است.
وی ادامه داد: خروج از جهل با کسب علم و دانش محقق میشود و جامعه منتظر، جامعهای است که همه افراد آن در مسیر علمآموزی حرکت میکنند. هیچ جامعهای بدون علم و دانش به رشد و تعالی نخواهد رسید.
آیتالله رمضانی جهالت را مرتبط با تربیت انسان دانست و گفت: انسان باید اعضا و جوارح خود را تربیت کند. تربیت صحیح موجب میشود انسان اصل را از فرع تشخیص دهد و گرفتار وارونگی ارزشها نشود.
وی با اشاره به نگاه اسلام به دنیا اظهار کرد: مؤمن هیچگاه وابسته به دنیا نمیشود، بلکه دنیا را وسیلهای برای رشد و تعالی میداند. اگر وابستگی به دنیا شکل بگیرد، انسان اصل و فرع را جابهجا کرده و از اهداف متعالی خود غافل میشود.
خودسازی، دگرسازی و زمینهسازی سه رکن انتظار حقیقی است
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه پس از خودسازی، نوبت به دگرسازی میرسد، خاطرنشان کرد: هر فرد پس از اصلاح خود باید در حد توان برای تربیت و هدایت دیگران نیز تلاش کند.
وی سومین وظیفه را زمینهسازی برای ظهور دانست و گفت: اگر خودسازی و دگرسازی به درستی انجام نشود، زمینهسازی نیز محقق نخواهد شد. منتظر واقعی کسی است که در مسیر آمادهسازی جامعه برای تحقق عدالت جهانی تلاش کند.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: دعای ندبه صرفاً به معنای گردهم آمدن و گریه کردن نیست؛ بلکه منتظر باید برای تحقق آرمانهای امام عصر(عج) تلاش کند، هزینه بدهد و در میدان عمل حضور داشته باشد.
امام خمینی(ره) انتظار را از انفعال به کنشگری تبدیل کرد
وی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را تحول در مفهوم انتظار دانست و گفت: امام خمینی(ره) انتظار را از یک مفهوم منفعلانه به یک حرکت فعال و کنشگرانه تبدیل کرد. منتظر واقعی فردی است که در جامعه نقشآفرینی میکند و برای تحقق ارزشهای الهی تلاش دارد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: هرچه فعالیت، تلاش و زمینهسازی بیشتر شود، زمینه ظهور نیز فراهمتر خواهد شد. ظهور با صرف آرزو و احساس محقق نمیشود، بلکه نیازمند آمادگی جهانی است.
عاشورا الگویی برای حرکت جهانی عدالتخواهی است
وی با اشاره به تأثیر تاریخی نهضت عاشورا گفت: منطق و فرهنگ عاشورا محدود به شیعیان نیست و امروز در میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان نیز تأثیرگذار است.
آیتالله رمضانی اظهار کرد: شخصیتهایی همچون امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) نماد وفاداری، ایثار و مبارزه با ظلم هستند و همین ویژگیها موجب شده است که آزادگان جهان به آنها عشق بورزند.
جهان امروز گرفتار تبعیض، نژادپرستی و سلطهگری است
وی با انتقاد از نظام سلطه جهانی تصریح کرد: امروز بخش بزرگی از مشکلات جهان ناشی از نژادپرستی، تبعیض، چپاول ثروت ملتها و سلطهطلبی قدرتهای بزرگ است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت: کودککشی و جنایت علیه ملتهای مظلوم نشاندهنده بحران عمیق اخلاقی و انسانی در نظام سلطه است.
وی افزود: در حالی که انسانهای بزرگ و خدمتگزار همچون شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار و دیگر فرماندهان و مجاهدان راه حق به شهادت میرسند، بدترین عناصر مدعی مدیریت جهان هستند.
وی با انتقاد از ساختار قدرت در غرب، اظهار کرد: امروز کسانی که مدعی مدیریت جهان هستند، خود با پروندههای سنگین فساد اخلاقی، مالی و انسانی مواجهاند. برخی از این چهرهها در پروندههایی نظیر «اپستین» و شبکههای فساد مرتبط با آن مطرح شدهاند و همین موضوع نشان میدهد که مدعیان آزادی و حقوق بشر، خود با بحرانهای عمیق اخلاقی دستوپنجه نرم میکنند.
آیتالله رمضانی افزود: کسانی که باید پاسخگوی جنایتها و فسادهای گسترده باشند، امروز در جایگاه قدرت قرار گرفتهاند، در حالی که شخصیتهای برجسته، عدالتخواه و خدمتگزار ملتها مورد ترور قرار میگیرند و به شهادت میرسند.
آیتالله رمضانی با اشاره به منش و ادبیات رهبران انقلاب اسلامی در مواجهه با سران نظام سلطه گفت: امام شهید تا پایان عمر خود حتی یکبار نیز نام رئیسجمهور آمریکا را بر زبان نیاورد و معتقد بود شخصیتهایی که نماد ظلم، استکبار و جنایت علیه ملتها هستند، شایستگی آن را ندارند که جایگاهی در ادبیات و گفتمان رهبران الهی پیدا کنند.
ولایت، جلوه عشق به مردم است
آیتالله رمضانی با اشاره به شخصیت رهبران الهی گفت: ولیّ الهی نسبت به همه مردم محبت و دلسوزی دارد. یکی از ویژگیهای برجسته رهبران الهی عشق به مردم و تلاش برای هدایت آنان است.
وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در تداوم مسیر انقلاب افزود: انقلاب اسلامی موجب شد فرهنگ انتظار به یک حرکت اجتماعی، تمدنی و جهانی تبدیل شود و امروز شاهد شکلگیری موجی از عدالتخواهی در سراسر جهان هستیم.
ظهور نیازمند آمادگی جهانی و رشد عقلانیت بشری است
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: تا زمانی که بشر به آمادگی لازم نرسد و مطالبه جهانی برای عدالت شکل نگیرد، ظهور تحقق نخواهد یافت.
وی با اشاره به روایات مربوط به عصر ظهور اظهار کرد: در حکومت حضرت ولیعصر(عج)، عقلانیت بشر تکامل مییابد، علم گسترش پیدا میکند و امنیت جهانی برقرار میشود.
آیتالله رمضانی افزود: حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) تنها با رهبری معصوم و عادل امکانپذیر است و تحقق آن نیازمند فراهم شدن مقدمات و زمینههای لازم در سطح جهان است.
منتظران باید برای تحقق حکومت عدل جهانی تلاش کنند
وی با اشاره به فرازهای دعای ندبه گفت: همه منتظران وظیفه دارند برای احیای دین، تحقق عدالت، مبارزه با ظلم و آمادهسازی جامعه برای ظهور تلاش کنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان با بیان اینکه ظلم و جنایت همچنان در جهان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: همه عاشقان و منتظران حضرت ولیعصر(عج) چشمانتظار روزی هستند که با ظهور آن حضرت، عدالت جهانی برقرار و بساط ظلم و ستم از جهان برچیده شود.
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