به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) امروز پنجشنبه، 4 تیر 1405 در مراسم عزاداری صبح روز عاشورا که به همت هیئت متوسلین به ائمه اطهار(ع) در حرم حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رضا(ع) در رشت برگزار شد، با تبیین سه مأموریت اساسی انبیا، علما، حکما و پیشوایان دینی، گفت: عالمان دینی، حکما و در رأس آنان انبیای الهی برای سه امر مهم آمدند؛ نخست مقابله با جهل، دوم مقابله با جهالت و سوم مقابله با جاهلیت.
وی با بیان اینکه جهل دشمن دیرینه بشریت است، افزود: هر اندازه جهل و نادانی در یک جامعه بیشتر باشد، آن جامعه عقبتر خواهد بود؛ چه این جهل نسبت به خود انسان باشد، چه نسبت به دیگران، چه نسبت به احکام دین و چه نسبت به خداوند متعال.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: جهل همواره خسارتآفرین بوده است و بسیاری از نزاعها و اختلافها در جامعه بشری به واسطه جهل و نادانی شکل گرفته است. از مجموعه آیات و روایات استفاده میشود که جامعه باید به سمت علم حرکت کند، زیرا علم، ابزار مقابله با جهل است.
علم؛ راه مقابله با جهل
آیتالله رمضانی با تأکید بر اینکه جامعه نباید از عالم، متعلم و دستکم دوستدار علم خالی باشد، گفت: در روایات آمده است: «کن عالماً أو متعلماً أو محباً للعلم»؛ یعنی یا عالم باش، یا متعلم و یا دوستدار علم. این نشان میدهد که انسان مؤمن و جامعه دینی باید نسبت خود را با علم مشخص کند.
وی ادامه داد: معلمان، عالمان و انبیا همین وظیفه را بر عهده دارند. در قرآن کریم نیز یکی از وظایف مهم پیامبران، تعلیم دانسته شده است. پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «إنما بعثت معلماً»؛ من مبعوث شدم تا معلم باشم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد: خداوند درباره پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «هو الذی بعث فی الأمیین رسولاً منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة»؛ یعنی پیامبر مأموریت دارد آیات الهی را تلاوت کند، مردم را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه معلمان تربیتی جامعه باید راه و مقصد را به دیگران نشان دهند، گفت: بحث علم و تعلیم بسیار گسترده است، اما به اختصار باید گفت که یکی از وظایف اصلی پیامبران و عالمان، بیرون آوردن جامعه از تاریکی جهل و رساندن آن به روشنایی علم است.
تربیت نفس؛ مأموریت مقابله با جهالت
وی در ادامه، دومین مأموریت انبیا و عالمان دینی را مقابله با جهالت دانست و گفت: میان «جهل» و «جهالت» تفاوت وجود دارد. جهالت به حوزه تربیتی انسان و به تربیت نفس مربوط میشود. نفس انسان استعدادهای عظیمی دارد و این استعدادها باید شکوفا شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به عظمت استعدادهای انسانی اظهار داشت: بسیاری از استعدادهای بشر دستنخورده باقی مانده است. انسان آنقدر ظرفیت دارد که در آیه عرض امانت، سخن از پذیرش امانت الهی توسط انسان به میان میآید. این استعداد باید تربیت شود تا بتواند امانت را به مقصد برساند.
وی با بیان اینکه خداوند «رب» است و رب به معنای تربیتکننده است، افزود: خداوند مربی انسان است و انسان باید از جهالت بیرون بیاید. اگر جامعهای با رذایل نفسانی انس بگیرد، آن جامعه دچار عقبگرد میشود. کبر، حسادت، کینه، دروغ، تهمت، غیبت، افراط و تفریط و دیگر رذایل نفسانی باید با تربیت اصلاح شوند.
آیتالله رمضانی با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) گفت: خداوند پیامبر اکرم(ص) را ادب و تربیت کرد؛ «إن الله عزوجل أدب نبیه فأحسن أدبه». استادان اخلاق، ادب را در سه حوزه معنا کردهاند: ادب نفس، یعنی انسان خود را تربیت کند؛ ادب در مواجهه با دیگران؛ و ادب در پیشگاه خداوند متعال.
قرآن؛ مأدبه الهی و سفره تربیت انسان
وی با یادآوری سخنان علامه حسنزاده آملی درباره قرآن کریم اظهار کرد: استاد ما، علامه حسنزاده، روایت «إن القرآن مأدبة الله» را مورد توجه قرار میدادند. قرآن سفره آماده الهی است، اما هر کسی نمیتواند از این سفره تناول کند؛ انسان باید مزاج سالم داشته باشد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: همانطور که اگر بهترین غذا را نزد فردی که مزاج و دستگاه گوارش سالم ندارد بگذارند، نمیتواند از آن بهره ببرد، استفاده از غذای سالم معنوی نیز نیازمند سلامت مزاج روح است. انسان باید مزاج روح خود را سالم نگه دارد و این کار به دست خود انسان و با بهرهگیری از اراده اوست.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: نقش انبیا همین است که انسان را تربیت کنند و او را به سلامت روح و نفس برسانند. کسی که میخواهد در جامعه ظهور و بروز داشته باشد و دیگران را تربیت کند، پیش از آن باید خود را تربیت کرده باشد.
آیتالله رمضانی با استناد به تعالیم نهجالبلاغه گفت: انسان باید از خود آغاز کند. تا کسی خود را نسازد، نمیتواند دیگران را بسازد. بهترین امارت، امارت بر نفس است. اگر ما اسیر نفس باشیم، نمیتوانیم امیر و مدیر باشیم. باید بر چشم، زبان، گوش، دست، پا و دیگر قوای خود مسلط باشیم.
وی ادامه داد: جامعهای که انسانهای آن بر نفس خود امارت داشته باشند، از جهالت بیرون میآید. جهل باعث میشود انسانها به جان یکدیگر بیفتند و جهالت نیز اگر کنترل نشود، موجب درندهخویی خواهد شد. اگر قوای شهوت، غضب و عقل تربیت نشوند، خروجی آن برای جامعه خطرناک خواهد بود.
جاهلیت؛ حاکمیت تمایلات مهار نشده
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه به سومین مأموریت انبیا و اولیای الهی، یعنی مقابله با جاهلیت اشاره کرد و گفت: جاهلیت صرفاً به معنای ندانستن نیست. جاهلیت آن است که قوای انسانی و تمایلات مهارنشده بر جامعه و حاکمیت مسلط شود.
وی افزود: وقتی قوه شهوت و قوه غضب، بدون تربیت و بدون عقلانیت، بر جامعه و نظام حاکمیتی مسلط شود، جامعه را به سمت نابودی میکشاند. این مسئله در بحث جاهلیت بسیار مهم است و باید دقیق فهمیده شود.
آیتالله رمضانی با اشاره به روایات مربوط به امامشناسی اظهار داشت: در روایت آمده است: «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة»؛ هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. این تعبیر نشان میدهد که مسئله امامت، محور خروج از جاهلیت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به آیه قرآن کریم درباره تبرج جاهلی اشاره کرد و گفت: قرآن کریم در سوره احزاب میفرماید: «ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولی». از تعبیر «جاهلیت اولی» استفاده میشود که جاهلیت دیگری نیز میتواند پدید آید؛ جاهلیتی که برخی مفسران از آن با عنوان جاهلیت بعدی یاد کردهاند و چهبسا امروز بتوان آن را در قالب جاهلیت مدرن مشاهده کرد.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره شرایط عصر ظهور افزود: در روایت آمده است هنگامی که منجی قیام میکند، با جهلی شدیدتر از جاهلیت نخست مواجه میشود. پیامبر اکرم(ص) با مردمی روبهرو بود که سنگ، صخره، چوب و بتهای ساختهشده را میپرستیدند؛ اما منجی الهی با کسانی مواجه خواهد شد که با کتاب خدا وارد میدان میشوند و آن را به نفع خود توجیه میکنند.
جاهلیت مدرن و ادبیات فریبنده حقوق بشر
آیتالله رمضانی با بیان اینکه جاهلیت جدید میتواند با ادبیاتی فاخر اما خطرناک ظاهر شود، گفت: امروز در دنیا از حقوق انسان، حقوق حیوانات و ارزشهای انسانی بسیار سخن گفته میشود. در غرب کتابهای بسیاری درباره اخلاق، تربیت و حتی حقوق حیوانات نوشته شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تدوین شده است.
وی افزود: اما پرسش مهم این است که در این نگاه، از چه انسانی سخن گفته میشود؟ آنچه در بسیاری از این ادبیات دیده میشود، بیشتر ناظر به انسان حسی است، نه انسان عقلی و نه انسان شهودی. انسان باید خردش تربیت شود، فطرتش شکوفا گردد، اهل مشاهده، معنا، ارتباط و اتصال با حقیقت شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تصریح کرد: اگر انسان تنها در سطح حس و تمایلات مادی تعریف شود، ادبیات حقوق بشری نیز نمیتواند او را به کرامت واقعی برساند. انسان نیازمند تربیت عقل، فطرت و جان است و این همان کاری است که دین و نظام امامت بر عهده دارد.
وی با اشاره به عملکرد سازمانهای بینالمللی در برابر جنایات روزگار معاصر گفت: امروز سازمانهای بینالمللی فراوانی با شعار دفاع از انسان و حقوق انسان شکل گرفتهاند، اما باید دید در عمل چه مقدار از حقوق انسان دفاع میکنند. در غزه کودکان بسیاری به شهادت میرسند، جنایتهای وحشیانه رخ میدهد و بدترین ظلمها انجام میشود؛ اما مدعیان حقوق بشر در برابر این فجایع چه کردهاند؟
آیتالله رمضانی تأکید کرد: جاهلیت آن است که تمایلات مهارنشده، در قوه غضب و شهوت افراط پیدا کند و بر ساختارهای قدرت و مدیریت جامعه حاکم شود. وقتی این افراط در سطح حاکمیت رخ دهد، جامعه به سمت تباهی میرود.
زیادهخواهی و زورگویی؛ دو نشانه نظام جاهلی
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مردم در بسیاری از جوامع، سبک زندگی خود را از حاکمان و صاحبان قدرت میگیرند، اظهار داشت: اگر حاکمیتی اهل تملق، چاپلوسی، عیاشی و منفعتطلبی باشد، مردم جامعه نیز به همان سمت حرکت میکنند. «الناس علی دین ملوکهم»؛ مردم بر آیین و روش حاکمان خود حرکت میکنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: در تاریخ اسلام نیز میتوان تفاوت جامعه در عصر پیامبر اکرم(ص) با دوره بنیامیه و بنیعباس را مشاهده کرد. هنگامی که حاکمان به سمت عیاشی، تملق و منفعتطلبی رفتند، جامعه نیز تحت تأثیر همان مسیر قرار گرفت و خدمت، عدالت، انسانیت و کرامت انسانی از ذهن آنان دور شد.
وی با اشاره به پیامد حاکمیت قوه شهوت گفت: وقتی قوه شهوت بر نظام حاکمیتی مسلط شود، زیادهخواهی پدید میآید. حاکمیت زیادهخواه هیچگاه سیر نمیشود و هرچه به او داده شود، باز هم بیشتر میخواهد. امروز دولتهای استکباری چنین وضعی دارند؛ سیرشدنی نیستند و زیادهخواهی خود را حق میدانند.
آیتالله رمضانی افزود: آنان با ادبیاتی خاص سخن میگویند؛ جنگ میکنند و نام آن را صلح میگذارند، خسارت وارد میکنند و مدعی برقراری آرامش میشوند. ادبیات در نظام جاهلی تغییر میکند؛ جنگ را صلح، تجاوز را دفاع و بیعدالتی را عدالت معرفی میکنند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حتی عدالت را نیز وارونه معنا میکنند. اگر یک طرف سلاح داشته باشد و طرف دیگر نداشته باشد، به طرفی که سلاح ندارد سلاح میدهند و میگویند عدالت برقرار شد. در چنین فضایی همه مفاهیم دگرگون میشود و ظالم، خود را طلبکار نشان میدهد، نه بدهکار انسان و انسانیت.
نظام جاهلی؛ پدیدهای بیمنطق و بیمحابا
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) زیادهخواهی را یکی از ویژگیهای نظام جاهلیت دانست و گفت: چنین نظامی میخواهد همه را برده و عبد خود کند. از سوی دیگر، وقتی قوه غضب در سطح حاکمیت دچار افراط شود، زورگویی و باجگیری شکل میگیرد.
وی افزود: اگر فردی عادی دچار غلبه غضب باشد، نهایتاً با چند نفر درگیر میشود و فریاد میزند؛ اما اگر قوه غضب در حاکمیت به وجود آید و ساختار قدرت میل به سلطه پیدا کند، باجگیری از یک محله، یک شهر، یک کشور و سپس از ملتهای دیگر آغاز میشود.
آیتالله رمضانی تصریح کرد: زورگویی، افراط در قوه غضب است و زیادهخواهی، افراط در قوه شهوت. این دو، از ویژگیهای اساسی نظام جاهلیت هستند. جاهلیت نظامی است که به هیچ منطق و اصولی پایبند نیست.
وی با اشاره به نگاه ماکیاولیستی در سیاست افزود: در چنین نگرشی، برای رسیدن به هدف، از هر وسیلهای استفاده میشود؛ کشتن زن، کودک، فرزند، انسانهای بیگناه، حمله نظامی، بمب هستهای و هر اقدامی که قدرتطلبان بخواهند، در دستور کار قرار میگیرد. اینان سارقان و باجگیران بینالمللیاند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) گفت: یک سارق معمولی ممکن است برای سرقت از خانهای برنامهریزی کند، اما نظام جاهلی میخواهد کل دنیا را غارت کند. این نظام، بیمنطق، بیمحابا، وحشی، متوحش و بیپایبند به هر اصل انسانی است.
عاشورا؛ مقابله با بازگشت جاهلیت
آیتالله رمضانی با اشاره به جاهلیت پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: باید تاریخ جاهلیت قبل از بعثت را مطالعه کرد و دید چه بحرانهایی در اخلاق، اقتصاد، سبک زندگی و کرامت انسان وجود داشت. در آن دوران، انسان کرامت نداشت، زن جایگاه شایستهای نداشت و گروههای بسیاری از انسانها بیارزش شمرده میشدند.
وی افزود: در عصر معاصر نیز نمونههای فراوانی از همین نگاه جاهلی دیده میشود. سرخپوستان مورد ظلم و کشتار قرار گرفتند، به سیاهان به دلیل نژادشان ظلم شد، تبعیض نژادی شکل گرفت و گروهی خود را نژاد برتر دانستند. چنین نگاهی، جهان را به سمت بحران و ظلم میبرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تنها چیزی که میتواند در برابر نظام جاهلیت مقاومت کند، امام جامعه است، گفت: اگر نظام امامت حاکم نباشد، مقابله با جاهلیت امکانپذیر نیست. شاید حرکتهایی بهصورت موقت شکل بگیرد، اما مقابله واقعی و پایدار با جاهلیت، تنها با محوریت امام ممکن است.
وی تأکید کرد: امام حسین(ع) جنگید، زیرا جامعه با بازگشت جاهلیت روبهرو شده بود. قیام عاشورا برای مقابله با اندیشه جاهلی بود؛ اندیشهای که اگر حاکم شود، دین را ابزار قدرت میکند و حقیقت دین را تحریف میسازد.
آیتالله رمضانی با انتقاد از عملکرد خلفای بنیامیه گفت: انسان گاهی با مطالعه تاریخ غصه میخورد که خلفای بنیامیه چه جنایتها و خیانتهایی به اسلام کردند. اسلام در دست آنان ابزار شد. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع)، دین به دست اشرار سپرده شد و آنان بدترین جنایت را نسبت به دین مرتکب شدند.
امام حسین(ع) سطح دینداری را بالا برد
استاد حوزه و دانشگاه افزود: جریانهای جاهلی، دین را تحریف کردند و سطح دینداری را پایین آوردند؛ اما امام حسین(ع) سطح دینداری را بالا برد. عاشورا نشان داد که دین تنها با ظاهر و شعار حفظ نمیشود، بلکه باید در جان انسان هضم شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) برای تبیین این معنا گفت: گاهی انسان چیزی را میچشد، اما هنوز آن را نخورده و سیر نشده است. ممکن است کسی عسل یا غذا را بچشد، اما چشیدن غیر از خوردن و هضم کردن است. برخی دین را فقط میچشند و همین مقدار تا حدی آنان را حفظ میکند، اما اگر دین در وجود انسان هضم شود، جامعه سعادتمند، عزیز و خردورز خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دین به معنای واقعی در جامعه پیاده شود، جامعه بهشت میشود. خاصیت دین همین است؛ دین اگر درست اجرا شود، جامعه انسانی را به سمت بهشت، عزت، عقلانیت و کرامت هدایت میکند. اما هنوز همه ابعاد و سطوح دین در جامعه آشکار و فعال نشده است.
آیتالله رمضانی با اشاره به ویژگیهای آخرالزمان گفت: در آخرالزمان، سطح دینداری بالا میرود و دین به میدان میآید. در روایات آمده است کسانی که در سوره توحید تعمق میکنند، انسانهایی هستند که در آخرالزمان حضور دارند. آنان «قل هو الله احد» را متعمقانه میفهمند، درک میکنند و به عمق توحید میرسند.
وی با بیان اینکه امروز جهان با نظام جاهلیت مواجه است، اظهار داشت: قلدرهای زمانه قلدری میکنند و بسیاری در برابر آنان ناتوان شدهاند. اما یک تحصیلکرده حوزه و دانشآموخته مکتب امام حسین(ع)، به نام امام خمینی(ره)، با نفس مسیحایی خود وارد جامعهای شد که جهل، جهالت و جاهلیت در آن فراگیر شده بود و در برابر نظام جاهلی ایستاد.
امام خمینی(ره) عاشورا را به زبان امروز معنا کرد
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر عظمت حرکت امام خمینی(ره) گفت: امام خمینی(ره) معجزه کرد. برخی نمیخواهند این حقیقت را بفهمند، برخی خود را به تغافل میزنند و برخی خود را برتر میدانند، اما واقعیت این است که امام خمینی(ره) اسلام و عاشورا را برای ما معنا کرد.
وی افزود: امام خمینی(ره) مکتب امام حسین(ع) را به گونهای معنا کرد که انسان در برابر شر کوتاه نیاید. این همان روح عاشوراست؛ روحی که به انسان میآموزد در مقابل نظام جاهلیت سکوت نکند.
آیتالله رمضانی با اشاره به سخنی از امام موسی صدر اظهار داشت: به تعبیر امام موسی صدر، بسیاری در مراسمها سینه میزنند و اشک میریزند، اما اگر این سینهزدن و گریه، انسان را به مقابله با نظام جاهلیت نرساند، بهای لازم را ندارد. ارزش عزاداری در آن است که انسان را در مسیر حق، عدالت و مقاومت قرار دهد.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) با الهام از مکتب عاشورا کار بزرگی انجام داد، تصریح کرد: این حرکت، پرتوی از نظام امامت بود. اگر نمونهای از آن را در انقلاب اسلامی دیدیم، باید اندیشید که با ظهور امام زمان(عج)، چه تحول عظیمی در جهان رخ خواهد داد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: با ظهور منجی موعود، دنیا از نظر علم، معرفت، خرد، معنویت و امنیت دگرگون میشود. ویژگیهای دولت کریمه، علمپروری، خردورزی، معنویتگرایی و امنیت است و اینها همه بر اساس آیات و روایات قابل تبیین است.
ظهور؛ پایان نظام سلطه و جاهلیت سازمانیافته
آیتالله رمضانی با اشاره به آیاتی از سوره حجر درباره داستان تمرد شیطان گفت: خداوند هنگامی که انسان را آفرید و از روح خود در او دمید، به فرشتگان فرمود بر او سجده کنند؛ «فسجد الملائکة کلهم أجمعون إلا إبلیس». ابلیس از سجده خودداری کرد و خداوند از او پرسید چرا همراه سجدهکنندگان نشدی.
وی افزود: ابلیس در پاسخ گفت من بر بشری که از گل خشکیده آفریده شده سجده نمیکنم. او خود را برتر دید و با مقایسهای باطل، در برابر امر الهی ایستاد. خداوند نیز او را از مقام خود راند و فرمود: «فإنک رجیم و إن علیک اللعنة إلی یوم الدین».
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: شیطان از خدا مهلت خواست و گفت مرا تا روز قیامت مهلت بده؛ اما خداوند فرمود: «فإنک من المنظرین إلی یوم الوقت المعلوم». یعنی به تو مهلت داده میشود، اما نه تا هر زمانی که تو بخواهی، بلکه تا زمان معلوم.
وی با بیان اینکه درباره «یوم الوقت المعلوم» دیدگاههای مختلفی وجود دارد، گفت: برخی آن را روز قیامت و برخی نفخه دوم دانستهاند، اما به نظر میرسد در تحلیل اجتماعی و تمدنی، «یوم الوقت المعلوم» زمانی است که جامعه به حاکمیتی میرسد که نظام سلطه برچیده میشود. در آن زمان، شیطان دیگر نمیتواند در قالب نظام جاهلی بر جامعه مسلط شود.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: با ظهور امام زمان(عج)، نظام سلطه برچیده میشود و نظام حیات، نظام عقلانیت، معرفت، عدالت و کرامت محور حاکم خواهد شد. این حقیقت باید درست فهمیده شود.
ایران؛ موطن شیران و پرچمدار تفکر عاشورایی
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به انقلاب اسلامی و مسیر مقاومت ملت ایران گفت: ما نمونهای از این مقابله با نظام جاهلی را در انقلاب اسلامی مشاهده کردیم. امام خمینی(ره) و شهدای بزرگ ما این آموزش را به ملت دادند که در برابر نظام جاهلیت نباید کوتاه آمد.
وی افزود: امروز نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، همین مسیر را ادامه میدهند. در برابر نظام جاهلی نباید کوتاه آمد. البته اگر بحث مذاکره مطرح باشد، آن هم با اجازه رهبر معظم انقلاب و با شروط و چارچوبهای مشخص است؛ اما اصل مسئله این است که طرف مقابل باید بفهمد اینجا ایران است.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر عزت و اقتدار ملت ایران اظهار داشت: ایران موطن شیران است. دشمنان خواستند ملت ایران را تحقیر کنند، اما خودشان تحقیر شدند. خواستند ایران را تهدید کنند، اما خودشان در موقعیت تهدید قرار گرفتند. خواستند ایران را تجزیه کنند، اما قدرت خود آنان رو به افول رفت.
آیتالله رمضانی ادامه داد: امروز آن هیمنه و صدای قدرت شکستناپذیر آنان از بین رفته است. ایران، غیر از ونزوئلا، سوریه و لبنان است؛ ایران، ایران است؛ سرزمین شیران و مقتدران است؛ سرزمینی است که تفکر عاشورایی و مهدوی دارد و به دنبال عزت، صلابت، قدرت و استقلال است.
وی تصریح کرد: ملت ایران برای این مسیر هزینه داده است؛ هزینههای سنگین و بزرگی. بهترینها را از ما گرفتند؛ فرزندان ما، فرماندهان ما، دانشمندان ما، عزیزان ما، نوزادان ما و بزرگان ما را از ما گرفتند. اما این ملت با مکتب عاشورا زنده است و عقبنشینی در برابر جاهلیت را نمیپذیرد.
مجالس عزاداری باید به حماسه تبدیل شود
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به جایگاه شهیدان و عالمان مجاهد گفت: ما با بزرگان و شهیدان خود زندگی کردهایم، با آنان انس داشتهایم، در کلاس قرآن، تفسیر و امامشناسی آنان آموختهایم. آنان عاشورا را زیبا معرفی کردند، ما را بیدار کردند، زنده کردند و به ما سیادت، عزت و آقایی بخشیدند.
وی افزود: بزرگان ما در برابر نظام جاهلی ایستادند و یک لحظه کوتاه نیامدند. آنان به ما آموختند که صلح با نظام جاهلیت بیمعناست؛ زیرا جاهلیت با منطق، عدالت و کرامت انسانی سازگار نیست.
آیتالله رمضانی در پایان تأکید کرد: همه مجالس عزاداری باید به حماسه تبدیل شود. نباید تنها به اشک ریختن برای دلدادگان اهلبیت(ع) بسنده کرد؛ اشک عاشورا باید انسان را بیدار کند، جامعه را به حرکت درآورد و ملت را در برابر جاهلیت مدرن، ظلم، استکبار و تحریف دین مقاوم سازد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مکتب امام حسین(ع) مکتب عزت، عقلانیت، عدالت، کرامت و مقاومت است و جامعهای که با این مکتب زندگی کند، در برابر هیچ نظام جاهلی سر فرود نخواهد آورد.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما