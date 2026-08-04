به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در مراسم بزرگداشت اربعین حضرت امام حسین (ع) در شهر بعلبک، نهضت عاشورا را مدرسهای جاودانه برای یاری حق و انجام تکلیف الهی توصیف کرد و گفت که عاشورا صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه استمرار مسیر عزت، کرامت و مقاومت در برابر ظلم است.
وی با اشاره به جایگاه امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان، از جمله حضرت ابوالفضل العباس (ع)، حضرت علیاکبر (ع) و حبیب بن مظاهر، نقش حضرت زینب (س) را در زنده نگه داشتن پیام عاشورا و استمرار رسالت اسلام تعیینکننده دانست و تأکید کرد که همه حاضران در کربلا، با ایثار و فداکاری خود، الگوی انجام تکلیف شرعی و دفاع از حق شدند.
دبیرکل حزبالله با بیان اینکه مراسم اربعین نماد تجدید بیعت با امام حسین (ع) و اهلبیت (ع) است، اظهار داشت: راهپیماییها و آیینهای عزاداری، جلوهای از عشق، وفاداری، ولایتمداری و تجدید عهد با مکتب حسینی است. وی افزود که گریه بر امام حسین (ع) صرفاً اندوه بر گذشته نیست، بلکه نماد عزم برای ساختن آیندهای مبتنی بر عزت، عدالت و کرامت انسانی است.
شیخ قاسم با استناد به سخن امام حسین (ع) مبنی بر اینکه «مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز مایه رنج نمیبینم»، تأکید کرد که این آموزهها همچنان الهامبخش آزادگان جهان در مقابله با ظلم و استکبار است. وی همچنین تصریح کرد که نهضت کربلا، اسلام را زنده نگه داشت و این مسیر تا ظهور حضرت ولیعصر (عج) ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه، با تجلیل از میلیونها زائر اربعین در کربلای معلی، حضور گسترده آنان را نشانه وفاداری حقیقی به امام حسین (ع) دانست و از مردم بقاع، بعلبک و هرمل نیز به دلیل مشارکت در مراسم اربعین و تجدید بیعت با آرمانهای حسینی قدردانی کرد.
تأکید بر تداوم مقاومت و لزوم عقبنشینی کامل اسرائیل
دبیرکل حزبالله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، مدعی شد که لبنان، ایران، غزه و یمن هدف «تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی» قرار گرفتهاند؛ تجاوزی که به گفته وی با هدف تضعیف محور مقاومت و تثبیت سلطه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
وی با اشاره به جنگ سپتامبر ۲۰۲۴ علیه لبنان، گفت هدف اصلی این حملات از بین بردن مقاومت از طریق ترور فرماندهان و نابودی توانمندیهای آن بود، اما این هدف محقق نشد. شیخ قاسم همچنین مدعی شد توقف این جنگ در پی تفاهم میان ایران و آمریکا و با شرط ایران مبنی بر توقف تجاوز به لبنان حاصل شد.
دبیرکل حزبالله با انتقاد از روند مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی، این مذاکرات را فاقد دستاورد برای لبنان دانست و گفت: تجربه نشان داده است که این مذاکرات تنها به امتیازدهی لبنان انجامیده و دستاوردی برای این کشور نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه حزبالله همچنان مسیر اجرای تفاهمنامه آتشبس را راهکار تحقق خروج نیروهای اسرائیلی میداند، اظهار داشت: تنها گزینه پیشروی دشمن، عقبنشینی کامل از لبنان است و او نه امروز و نه در آینده، امکان تثبیت حضور خود در خاک لبنان را نخواهد داشت.
انتقاد از عملکرد دولت لبنان
شیخ قاسم همچنین از عملکرد مسئولان لبنانی انتقاد کرد و خواستار اولویت دادن به حفظ حاکمیت ملی، تقویت ارتش، وادار کردن رژیم صهیونیستی به عقبنشینی کامل، تدوین جدول زمانی مشخص برای بازسازی مناطق جنگزده، بازسازی بندر بیروت و تکمیل تحقیقات مربوط به انفجار این بندر شد.
وی ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان و تخریب گسترده زیرساختها را محکوم کرد و از دولت لبنان خواست در برابر آمریکا و اسرائیل موضعی قاطع اتخاذ کند و از ادامه آنچه «امتیازدهی رایگان» خواند، خودداری کند.
ایران پیروز و مقاوم از بحران خارج شد
دبیرکل حزبالله در بخش دیگری از سخنان خود، ایران را پیروز تحولات اخیر منطقه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی توانسته است با وجود فشارها و تهدیدها، اقتدار و استقامت خود را حفظ کند و آمریکا نیز به اهداف مورد نظرش دست نیافته است.
وی همچنین با اشاره به انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای، اظهار داشت که این رهبری زمینهساز موفقیتها و پیروزیهای بیشتر خواهد بود و افزود که همبستگی میان ایران و جریان مقاومت، به سود آینده منطقه خواهد بود.
تأکید بر وحدت داخلی لبنان
شیخ نعیم قاسم در پایان سخنان خود بر اهمیت حفظ وحدت ملی در لبنان تأکید کرد و روابط حزبالله و جنبش امل را «مستحکم و سدی نفوذناپذیر در برابر دشمن» توصیف کرد.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از ملت لبنان از مقاومت، حاکمیت ملی، ارتش و آزادسازی سرزمینهای اشغالی حمایت میکنند، گفت وحدت داخلی مهمترین عامل پیروزی لبنان در برابر تهدیدهای خارجی است.
دبیرکل حزبالله همچنین از مردم جنوب لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت به دلیل مقاومت و ایستادگی در جریان جنگ قدردانی کرد و با ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیده، تأکید کرد که حزبالله همچنان در کنار آنان خواهد ماند و روند حمایت و بازسازی را ادامه خواهد داد.
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