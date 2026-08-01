تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکرهای این سه شهید روز جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به همت حزب‌الله و با حضور انبوهی از مردم و دوستداران مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد. شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، بر ادامه راه مقاومت و وفاداری به آرمان‌های آنان تأکید کردند.

در این آیین، خانواده‌های شهدا، جمعی از علما، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فعالان مقاومت نیز حضور داشتند و با همراهی مردم، پیکرهای شهدا را تا محل تدفین بدرقه کردند. فضای مراسم آکنده از حزن، احترام و تجلیل از فداکاری رزمندگان مقاومت بود.

در پایان مراسم، نماز میت بر پیکرهای شهدا اقامه شد و سپس پیکرهای علی فوزی کرکبا، بلال حسن مغنیه و جعفر محمد دیاب الحرکة در آرامستان روضه حضرت زهرا(س) در ضاحیه جنوبی بیروت به خاک سپرده شدند. این مراسم بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی مردمی و پاسداشت یاد و راه شهدای مقاومت را به نمایش گذاشت.

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