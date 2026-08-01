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تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
کد مطلب: 1847457
تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

پیکرهای سه تن از شهدای مقاومت اسلامی، «علی فوزی کرکبا»، «بلال حسن مغنیه» و «جعفر محمد دیاب الحرکة»، با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، علما و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در ضاحیه جنوبی بیروت تشییع و در روضه حضرت زهرا(س) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکرهای این سه شهید روز جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به همت حزب‌الله و با حضور انبوهی از مردم و دوستداران مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد. شرکت‌کنندگان با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، بر ادامه راه مقاومت و وفاداری به آرمان‌های آنان تأکید کردند.

در این آیین، خانواده‌های شهدا، جمعی از علما، شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فعالان مقاومت نیز حضور داشتند و با همراهی مردم، پیکرهای شهدا را تا محل تدفین بدرقه کردند. فضای مراسم آکنده از حزن، احترام و تجلیل از فداکاری رزمندگان مقاومت بود.

در پایان مراسم، نماز میت بر پیکرهای شهدا اقامه شد و سپس پیکرهای علی فوزی کرکبا، بلال حسن مغنیه و جعفر محمد دیاب الحرکة در آرامستان روضه حضرت زهرا(س) در ضاحیه جنوبی بیروت به خاک سپرده شدند. این مراسم بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی مردمی و پاسداشت یاد و راه شهدای مقاومت را به نمایش گذاشت.

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تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

تشییع پیکر سه شهید مقاومت در ضاحیه جنوبی بیروت با حضور گسترده مردم

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