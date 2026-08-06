به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست چهارجانبه، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی و «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند و بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها، هماهنگی مواضع و تقویت همکاری‌های چهارجانبه در قبال پرونده‌های مهم منطقه‌ای تأکید کردند.

وزرای خارجه چهار کشور با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب، بر لزوم تضمین امنیت این آبراه‌ها و حفظ آزادی کشتیرانی تأکید کردند و آن را از عوامل اصلی ثبات اقتصاد جهانی، امنیت تجارت بین‌المللی، پایداری زنجیره‌های تأمین و بازارهای انرژی دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین خواستار بازگشت به تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و ایالات متحده در ۱۸ ژوئن گذشته و حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی پایدار شدند که به تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از تشدید تنش‌ها کمک کند.

در این نشست، آینده سازوکار همکاری چهارجانبه و راه‌های افزایش کارآمدی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که این دیدار بر بررسی پیامدهای تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، به‌ویژه تحولات مربوط به تنگه هرمز، و راه‌های کاهش تنش متمرکز بوده است.

همچنین خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که وزیران از تشکیل ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی برای تقویت امنیت دریایی و حفاظت از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی استقبال کرده و بر حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک، تلاش‌های میانجی‌گرانه و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه تأکید کردند.

..........

پایان پیام