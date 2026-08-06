به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌ها، موج گسترده مهاجرت به شهرهای اشغالی سئوتا و ملیلیه که بزرگ‌ترین نمونه از مهاجرت جمعی به دو منطقه سئوتا و ملیلیه در سال‌های اخیر توصیف شده، با تلفات انسانی و ناپدید شدن شماری از مهاجران همراه بوده است.

بسیاری از تحلیلگران و نهادهای حقوق بشری، بیکاری، فقر، گسترش شکاف‌های اجتماعی، کاهش فرصت‌های اقتصادی و از بین رفتن امید نسل جوان را از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این بحران می‌دانند و معتقدند این رخداد فراتر از یک مهاجرت غیرقانونی، بازتابی از نارضایتی‌های عمیق اجتماعی است.

همزمان، برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی بین‌المللی، زمان وقوع این رویداد را با تنش‌های موجود میان مراکش و اسپانیا مرتبط دانسته و احتمال استفاده از پرونده مهاجرت به‌عنوان اهرم فشار سیاسی را مطرح کرده‌اند.

در مقابل، جریان‌های راست افراطی در اروپا و آمریکا نیز این بحران را دستاویزی برای طرح دیدگاه‌های ضد مهاجرت قرار داده‌اند، در حالی که نبود توضیح جامع از سوی مقام‌های رسمی، زمینه را برای گسترش گمانه‌زنی‌ها فراهم کرده است.

در داخل مراکش، نهادهای حقوق بشری از جمله «انجمن مراکشی حقوق بشر» دولت را به دلیل اتکای صرف به رویکردهای امنیتی مورد انتقاد قرار داده و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره ابعاد این حادثه، تعیین سرنوشت قربانیان و مفقودان و بررسی ریشه‌های اصلی بحران شده‌اند.

احزاب سیاسی نیز دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند؛ برخی بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای مناطق شمالی و شرقی کشور تأکید کرده و برخی دیگر بر ضرورت حفظ امنیت مرزها و مدیریت روابط خارجی اصرار داشته‌اند.

در همین راستا، «محمد الغفری» فعال حقوقی و سیاسی، با انتقاد از نحوه مدیریت این بحران، تأکید کرد که آنچه در سئوتا و ملیلیه رخ داده صرفاً یک تلاش برای مهاجرت نبوده، بلکه یک بحران اجتماعی، انسانی و سیاسی است که نیازمند بررسی عمیق و همه‌جانبه است.

وی خواستار انجام تحقیقات مستقل پارلمانی، قضایی و حقوقی برای روشن شدن ابعاد این حادثه شد و تأکید کرد که رسیدگی به ریشه‌های بیکاری، فقر و ناامیدی جوانان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار گیرد.

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