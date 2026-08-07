انصارالله: نیروهای سعودی و مزدورانش در یمن امنیت نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که نیروهای سعودی، پایگاههای نظامی آنان، مزدوران و عوامل وابستهشان در خاک یمن در معرض هدف قرار گرفتن خواهند بود.
الاسد در سلسله پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نه نیروهای اشغالگر سعودی، نه مزدوران آنها و نه پایگاههایشان در سرزمین ما از امنیت برخوردار نخواهند بود.
وی همچنین از طرفهایی که عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن را محکوم میکنند خواست ابتدا اجازه دهند عربستان در خاک آنها پایگاه نظامی ایجاد کند و از میان شهروندانشان نیرو جذب و سازماندهی کند، سپس از عملیات علیه حضور نظامی عربستان در یمن انتقاد کنند.
عضو دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد که نیروهای مسلح یمن ناگزیرند با هر طرفی که در مسیر دستیابی ملت یمن به حقوق، آزادی و استقلالش مانعتراشی کند، مقابله کنند. این رویارویی شامل هر طرفی خواهد شد که در تشدید تنشها مشارکت داشته باشد، صرفنظر از تابعیت آن.
الاسد در ادامه با اشاره به تحولات استان مأرب یمن به اظهارات «احمد الشلفی» خبرنگار شبکه الجزیره درباره انتقال سلاح و تجهیزات نظامی عربستان به مأرب اشاره کرد و افزود که این شبکه بعداً از حملات و انفجارهایی در انبارهای متعلق به عربستان در این استان خبر داده است.
وی این تحولات را نشانه ماهیت حضور نظامی عربستان در یمن دانست و آمریکا را به حمایت از این حضور و تلاش برای تقویت پایگاههای نظامی سعودی و اعزام نیرو برای جنگ با ملت یمن متهم کرد.
عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین گفت: واشنگتن از طریق سفیر خود و فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با همکاری حکومت سعودی برای ایجاد پایگاههای نظامی عربستان در خاک یمن و انتقال مزدوران و عناصر تکفیری به این پایگاهها تلاش کرده است.
الاسد تأکید کرد که صنعاء حضور نظامی عربستان در یمن را دخالتی خارجی میداند و نیروهای مسلح یمن به مقابله با هرگونه تحرک نظامی علیه این کشور ادامه خواهند داد. وی این موضوع را به رفع محاصره، احقاق حقوق ملت یمن و تحقق استقلال و حاکمیت ملی مرتبط دانست.
جنگ داخلی در کار نیست
در همین حال، «محمد الفرح» دیگر عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد که در یمن جنگ داخلی رخ نخواهد داد و آنچه در جریان است، نبرد با اشغالگری سعودی و عوامل داخلی و خارجی آن است.
الفرح در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که عربستان در حال جذب نیروهایی با تابعیتهای مختلف از جمله یمنیها، شرکتهای امنیتی آمریکایی و مربیان نظامی پاکستانی، انگلیسی و آمریکایی است تا سلطه خود را بر یمن تحمیل کند.
وی هشدار داد که صنعاء با هرگونه تحرک نظامی عربستان در خاک یمن، صرفنظر از تابعیت نیروهای مشارکتکننده، مقابله خواهد کرد و هرگونه نقض حاکمیت یمن در خشکی، دریا یا هوا با پاسخ در عمق خاک عربستان و مناطق حساس این کشور روبهرو خواهد شد.
الفرح همچنین از هزینههای عربستان برای جذب شخصیتها و جریانهای سیاسی در یمن و لبنان انتقاد کرد و گفت: ریاض بر چهرههایی سرمایهگذاری میکند که از جایگاه سیاسی و مردمی قابل توجهی برخوردار نیستند و میکوشد از ابزارها و مزدوران برای تحقق اهداف خود استفاده کند.
وی افزود: یک حمله به عربستان میتواند آنچه را ریاض طی صد سال در پی دستیابی به آن در یمن بوده است، بر باد دهد. ادامه سیاستهای تنشآفرین عربستان نشان میدهد تصمیمگیران این کشور منافع مردم و امنیت خود را در نظر نمیگیرند.
الفرح تأکید کرد که صنعاء هر اقدامی علیه حاکمیت یمن را تشدید تنش از سوی طرفهای خارجی تلقی خواهد کرد و پاسخ متناسب با ماهیت تجاوز و منشأ آن خواهد بود. یمن هرگز تحمیل واقعیتی جدید از طریق زور یا با استفاده از عوامل داخلی و خارجی را نخواهد پذیرفت.
اعلام حمله به مواضع نیروهای وابسته به عربستان
نیروهای مسلح یمن روز گذشته از هدف قرار دادن تجمعهای نیروهای موسوم به «نیروهای اضطراری» وابسته به عربستان در چند منطقه میان استانهای مأرب و حضرموت خبر دادند.
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیهای اعلام کرد یک عملیات نظامی گسترده و ویژه، تجمعات نظامی در مناطق الرویک، العبر و الثنیه و همچنین اردوگاههای وابسته به لشکرهای اول و سوم نیروهای اضطراری را با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.
وی افزود این عملیات پس از رصد آمادگیهای ارتش عربستان برای تشدید عملیات نظامی در جبهههای الجوف و مأرب انجام شد و در نتیجه آن، صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین شمار زیادی از اردوگاهها، خودروهای نظامی و انبارهای تسلیحاتی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم و به آتش کشیده شد.
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