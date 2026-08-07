به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در خطبههای نماز جمعه مسجد امام حسین(ع) در برجالبراجنه، لبنان را در متن آشوبهای منطقهای و بینالمللی توصیف کرد و گفت تحولات جاری، پیامدهای ساختاری و خطرناکی برای آینده جهان دارد.
وی با انتقاد از رویکرد حاکمیت لبنان، اظهار داشت برخی سیاستهای داخلی و خارجی دولت با مفهوم دولتسازی، حاکمیت ملی و استقلال کشور در تعارض است و مذاکرات با رژیم صهیونیستی بر مبنایی دنبال میشود که به گفته او، به سود منافع اسرائیل و به زیان حاکمیت و امنیت لبنان تمام شده است.
وی با اشاره به شرایط جنوب لبنان، تأکید کرد این منطقه در یکی از حساسترین مراحل رویارویی سرنوشتساز قرار دارد و مسئولان باید از رویکردهای سیاسی، انتقامجویانه و جناحی که موجب تضعیف انسجام داخلی میشود، فاصله بگیرند.
قبلان همچنین بر ضرورت حفظ شراکت ملی، تقویت اعتماد میان همه طوایف و جلوگیری از تشدید شکافهای سیاسی و طایفهای تأکید کرد و هشدار داد که تضعیف اعتماد ملی، ثبات و آینده لبنان را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
مفتی جعفری لبنان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیسجمهور این کشور گفت: «همه مردم لبنان را به دست آورید، نه فقط بخشی از آنان؛ زیرا با این کار آینده ملی خود را تضمین خواهید کرد.»
وی مردم جنوب را بخش جداییناپذیر ملت لبنان دانست و خواستار همدلی دولت با دغدغههای آنان شد. قبلان همچنین بر اهمیت همکاری راهبردی لبنان و سوریه، همگرایی کشورهای عربی، اسلامی و ایران و تقویت همکاریهای منطقهای برای مقابله با آنچه «طرحهای توسعهطلبانه اسرائیل» خواند، تأکید کرد و این همکاریها را از مهمترین تضمینهای امنیت و ثبات منطقه برشمرد.
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