به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عوفر شیلح، مدیر برنامه «سیاست امنیت ملی اسرائیل» در مؤسسه مطالعات امنیت ملی و از تحلیلگران روزنامه هاآرتص، با اشاره به کشته شدن دو نیروی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان و زخمی شدن چهار نظامی دیگر، نوشت جنگی که اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ وارد آن شده، به جنگی بیپایان تبدیل شده و دیگر ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی نیست، بلکه به «سبک زندگی» این رژیم بدل شده است.
وی با اشاره به توافق آتشبس در مرز لبنان در نوامبر ۲۰۲۴، مدعی شد که آن توافق آرامش قابلتوجهی را برای مناطق شمالی فلسطین اشغالی فراهم کرده بود، اما پس از آغاز عملیات موسوم به «غرش شیر» و ازسرگیری درگیریها، اسرائیل وارد عملیاتی شد که فاقد هدف مشخص بود.
شیلح افزود بخش قابلتوجهی از افکار عمومی اسرائیل معتقد است ایران و متحدانش در این نبرد دست برتر را پیدا کردهاند، با این حال جامعه اسرائیل که از جنگ فرسوده و دچار شوک شده، همچنان از ادامه آن حمایت میکند.
این تحلیلگر صهیونیست همچنین به هزینههای سنگین جنگ اشاره کرد و نوشت از آغاز جنگ تاکنون، تنها هزینه بهکارگیری نیروهای ذخیره حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل برآورد شده و هزینه مستقیم جنگ به ۲۸۰ میلیارد شِکِل رسیده است.
به گفته وی، ادامه فراخوان مکرر نیروهای ذخیره برای سومین سال متوالی، زندگی خانوادگی، وضعیت روانی، اشتغال و کسبوکار دهها هزار نظامی را تحت تأثیر قرار داده و فشار سنگینی بر جامعه اسرائیل وارد کرده است.
شیلح در پایان با یادآوری اینکه در اسناد راهبردی ارتش اسرائیل بر کوتاه کردن زمان جنگ و بازگرداندن سریع جامعه به شرایط عادی تأکید شده بود، تصریح کرد امروز هیچیک از رهبران سیاسی و نظامی درباره پایان دادن به جنگ سخن نمیگویند و تنها شعار «پیروزی کامل» را تکرار میکنند.
وی تأکید کرد جنگ بیپایان سرنوشت محتوم اسرائیل نیست و ادامه آن، جایگاه بینالمللی، آمادگی ارتش، اقتصاد و انسجام اجتماعی این رژیم را بیش از پیش تضعیف میکند؛ از اینرو، پایان دادن به جنگ تنها راه تأمین امنیت و کاهش هزینههای سنگین آن است.
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