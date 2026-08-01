عاشورا، مکتب جاودانه مبارزه با دنیاپرستی و دفاع از حق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در خطبه‌های نماز جمعه که در حسینیه بدگام کشمیر برگزار شد، گفت: عاشورا به بشریت آموخت که ایمان، عدالت و کرامت انسانی هرگز نباید فدای منافع زودگذر دنیوی شود و سعادت واقعی در ایمان، عمل صالح و استقامت در مسیر حق است.

کربلا؛ میدان رویارویی حق‌طلبی و دنیاپرستی

وی با اشاره به نهضت عاشورا، واقعه کربلا را روشن‌ترین جلوه تقابل حق‌طلبی و دنیاپرستی دانست و گفت: قیام حضرت امام حسین(ع) به بشریت آموخت که برای حفظ دین، حقیقت و ارزش‌های الهی، باید از جان، مال و همه تعلقات دنیوی گذشت، اما هرگز نباید حق را با منافع زودگذر معامله کرد.

این روحانی برجسته کشمیری افزود: شخصیت‌های حاضر در واقعه کربلا بهترین گواه این حقیقت‌اند که دلبستگی به دنیا، انسان را در مسیر باطل قرار می‌دهد، اما ایمان به آخرت، توکل بر خدا و پایبندی به حق، عزت، پایداری و سعادت جاودانه را برای انسان به ارمغان می‌آورد.

این روحانی برجسته کشمیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم اظهار داشت: خداوند متعال بارها انسان را به یاد قیامت، حسابرسی اعمال و زندگی جاودان آخرت فرا می‌خواند، اما متأسفانه بسیاری از انسان‌ها در سایه جاذبه‌های زودگذر دنیا، از هدف اصلی آفرینش و مسئولیت‌های الهی خود غافل شده‌اند. و اگر انسان همواره آخرت را در برابر دیدگان خود قرار دهد، رفتار، تصمیم‌ها و روابط فردی و اجتماعی او رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و از بسیاری از لغزش‌ها و انحراف‌ها در امان خواهد ماند.

دنیاپرستی؛ آفتی که انسان را از حق دور می‌کند

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با تبیین نگاه اسلام به دنیا گفت: اسلام هرگز دنیا را به‌عنوان نعمتی الهی مذمت نکرده است؛ آنچه مورد نکوهش قرار گرفته، «دنیاپرستی» و وابستگی افراطی به مظاهر مادی است؛ روحیه‌ای که انسان را از اطاعت خداوند، عدالت، حقیقت و ارزش‌های الهی دور می‌سازد.

وی تصریح کرد: هنگامی که همه دغدغه‌ها و اولویت‌های انسان به منافع مادی و زودگذر محدود شود، هدف والای خلقت، یعنی بندگی خداوند، به فراموشی سپرده می‌شود و همین نگرش، زمینه‌ساز سقوط اخلاقی، اجتماعی و معنوی جوامع خواهد بود.

تقویت معرفت دینی؛ نیاز اساسی جامعه امروز

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با بیان اینکه مؤمن واقعی پیش از هر اقدام، روز حساب را به یاد می‌آورد، اظهار داشت: انسان مؤمن همواره اعمال خود را محاسبه می‌کند و تلاش دارد زندگی خویش را بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و سیره نورانی اهل‌بیت(ع) سامان دهد.

وی در ادامه بر ضرورت گسترش معرفت دینی، تقوا، اخلاق نیکو و فرهنگ اهل‌بیت(ع) در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر باید نسل جوان را با معارف اصیل اسلامی آشنا ساخت تا در برابر موج دنیاپرستی، مادی‌گرایی و انحرافات فکری و اخلاقی مصون بماند و با الهام از تعالیم قرآن و اهل‌بیت(ع)، آینده‌ای روشن برای خود و جامعه رقم بزند.

معیار واقعی موفقیت از نگاه قرآن

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی با تأکید بر اینکه موفقیت حقیقی با معیارهای مادی سنجیده نمی‌شود، اظهار داشت: ارزش و کامیابی انسان در انباشت ثروت، قدرت یا جایگاه دنیوی نیست، بلکه در ایمان، عمل صالح، یاری حق و پایداری در مسیر الهی نهفته است.

وی با استناد به سوره مبارکه عصر افزود: قرآن کریم راه رهایی از خسران را به روشنی بیان کرده است؛ تنها کسانی از زیان حقیقی نجات می‌یابند که ایمان آورند، اعمال صالح انجام دهند، یکدیگر را به حق دعوت کنند و به صبر و استقامت سفارش نمایند. این چهار اصل، پایه‌های سعادت فردی و اجتماعی و رمز کامیابی انسان در دنیا و آخرت به شمار می‌رود.

تأکید بر وحدت امت اسلامی و حمایت از مظلومان

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام، بر ضرورت تقویت وحدت، برادری و همگرایی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، امت اسلامی برای عبور از چالش‌ها و توطئه‌های دشمنان، به ایمان، بصیرت، انسجام و همبستگی نیاز دارد و تنها با حفظ وحدت می‌توان از عزت و اقتدار امت اسلامی پاسداری کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی در پایان از درگاه خداوند متعال خواست همه مؤمنان را از آفت دنیاپرستی و دلبستگی افراطی به مظاهر مادی حفظ کند، آنان را در مسیر ایمان و تقوا ثابت‌قدم بدارد و توفیق عمل به آموزه‌های قرآن کریم و مکتب نورانی اهل‌بیت(ع) را به همگان عنایت فرماید.

وی همچنین دعا کرد که خداوند متعال، صلح، عدالت، امنیت و هدایت را نصیب همه انسان‌ها گرداند و جامعه بشری را از ظلم، تفرقه و گمراهی رهایی بخشد.

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